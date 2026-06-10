Murciélago narigudo: el héroe incomprendido detrás de la naturaleza

La naturaleza es una de las grandes maravillas del universo y la que nos sorprende a diario. Su flora y su fauna son tan diversas y complejas que cada vez parece que descubrimos nuevas especies para admirar.

Noticias Michoacán del 9 de junio 2026

En México, en su vasto territorio geográfico, existe una gran variedad de seres vivos que merecen ser conocidos. En esta oportunidad, la atención se la llevan los murciélagos, pero una especie en particular a la que muchos consideran como un héroe incomprendido.

¿Qué es el murciélago narigudo?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirma que los murciélagos desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de los ecosistemas en México. Una de las especies que adquiere protagonismo es la conocida como murciélago narigudo o narigón que se destaca por la anatomía de su hocico.

Esta especie puede hallarse desde sur de México y Centroamérica hasta gran parte de Sudamérica, y se caracteriza por ser muy liviano y pequeño. Además, el murciélago narigudo posee un pelaje castaño grisáceo con dos líneas claras, en forma de zigzag, en su espalda.

Un héroe incomprendido

El murciélago narigudo es un animal que vive en zonas donde hay ríos, pantanos y lagos. Se trata de una especie insectívora que se alimenta de mosquitos y jejenes. Desde el Servicio de Parques Nacionales (Estados Unidos) destacan a estos animales por ser “los principales polinizadores nocturnos del saguaro y del cactus saguaro, lo que los convierte en indispensables para el ecosistema del desierto de Sonora”.

Este es uno de los motivos por los cuales el murciélago narigudo es señalado como un héroe incomprendido. Un informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México hace referencia a que son capaces de consumir hasta 50 toneladas de insectos en una sola noche, lo que ayuda decididamente a la eliminación de plagas o de transmisores de enfermedades.

Además, precisan que se mantienen de frutos, polen y néctar por lo que son importantes dispersores de semillas y polinizadores. Por lo tanto, estamos ante un murciélago que trae muchos beneficios para la economía del país y que merece ser protegido.