Verdad o mito: ¿las orcas son extremadamente peligrosas?

Aunque en muchos sitios se les conoció popularmente como las ballenas asesinas, las orcas no son ni ballenas ni asesinas (de personas). Sin embargo, esto se quedó así por mucho tiempo en el pensamiento colectivo. Aunque son extraordinarias cazadoras… básicamente nunca se han metido con el ser humano. Por ello pasa a leer sobre esta particular historia de uno de los animales acuáticos más extraordinarios.

¿Por qué decían que las orcas eran asesinas de humanos?

Pese a que poco a poco dicha situación ha cambiado, se indica que son altamente inteligentes y por eso han desarrollado una habilidad espectacular para matar a sus presas. Pero algunos registros históricos ponen a las orcas como asesinas de ballenas, nombradas así por marineros que les vieron precisamente cazando.

En ese sentido, la traducción que se acortó terminó indicando que son ballenas asesinas, pero nada más alejado de la realidad que eso. La realidad es que son mamíferos inteligentes y sociables, que además pertenecen a la familia de los delfines. Su dieta es carnívora y se alimentan de pingüinos, focas, peces y mamíferos más pequeños en general, como leones marinos o hasta ballenas.

Según algunas investigaciones, las orcas son bastante unidas con sus grupos familiares, que pueden ser de hasta 40 individuos. La ciencia también ha encontrado que pueden establecerse en un sitio, los cuales son grupos que se alimentan sobre todo de peces. Pero las que son más transitorias, prefieren cazar a los distintos mamíferos acuáticos que se mencionaron en su dieta.

¿Por qué dicen que las orcas son extraordinarias cazadoras?

Indicando que sí comen carne, pero que se enfocan evidentemente en sus presas naturales, su especialidad es la caza, pues los grupos familiares acuden a diferentes técnicas para matar otros animales. Todo se convierte en un ámbito colectivo, comparado incluso con la manera de actuar de los lobos en el mundo terrestre.

Una de las claves naturales, sino es que la más contundente para ser bastante exitosas en sus tareas al momento de cazar, recae en su geolocalización. Las orcas emiten una gran variedad de sonidos distintivos que sus miembros reconocen a una larga distancia incluso. Con estas particularidades se comunican con sonidos que viajan por el agua hasta chocar con un objeto, lo cual revela el tamaño, ubicación y forma de la que terminará siendo su presa.