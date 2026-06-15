El rol clave del mono aullador en el ecosistema y por qué debemos protegerlo

El mundo está lleno de animales y plantas que en su gran mayoría conocemos. Sin embargo, aún quedan rincones sin explorar y los expertos siguen descubriendo nuevas especies que sorprenden y despiertan una mayor curiosidad por sus características y hábitats.

¿La dejarán en la calle? Sofía podría quedarse sin techo porque se están repartiendo la herencia de su abuela

En México, a lo largo y ancho de su extenso territorio, pueden encontrarse una gran variedad de plantas y animales, muchos de ellos amparados por leyes que buscan protegerlos. En esta oportunidad, el mono aullador queda bajo la lupa con el fin de conocer cuál es su rol clave en el ecosistema.

¿Qué es el mono aullador?

El mono aullador, conocido también como saraguato, es uno de los primates más grandes y emblemáticos de América, señala un informe de la Universidad Veracruzana y además precisa que habita en las selvas del sureste de México (como Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán).

Este animal recibe su nombre por sus potentes vocalizaciones territoriales, las cuales pueden escucharse a varios kilómetros de distancia, destaca el escrito. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Veracruzana realizan estudios exhaustivos sobre el comportamiento, genética y ecología del mono aullador, dejando en claro el interés que genera esta especie.

El rol clave del mono aullador

En mayo pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en la reintroducción de 30 ejemplares de mono aullador dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, en Veracruz. El objetivo de esta acción tiene la finalidad de realizar una repoblación de comunidades de esta especie en los ecosistemas recuperados de la mencionada área natural.

Lo señalado da cuenta sobre las intenciones de preservar a esta especie, algo que se justifica por el rol que el mono aullador cumple en el ecosistema. Los expertos afirman que este animal actúa como un "jardinero" y bioindicador crucial para la salud del bosque, desempeñando funciones biológicas insustituibles.

De acuerdo con fuentes analizadas con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial), el mono aullador regenera el ecosistema mediante la dispersión y fertilización de semillas a gran escala, estimula el crecimiento vegetal a través de la poda natural de hojas, y sirve como un eslabón trófico esencial para grandes depredadores como el jaguar y el águila arpía.

Finalmente, los esfuerzos por preservar a esta especie se siguen multiplicando ya que enfrenta graves amenazas causadas por la actividad humana:



La deforestación para la ganadería, la agricultura y la madera destruye rápidamente su hábitat natural.

Las crías son capturadas violentamente para el comercio ilegal de mascotas, donde la mayoría muere por estrés o enfermedades.

Las carreteras y el tendido eléctrico en sus bosques provocan atropellamientos y electrocuciones fatales al intentar cruzarlos.

Ante lo señalado, diversos artículos sobre estudios relacionados con el mono aullador afirman que al garantizar áreas protegidas y corredores verdes para este animal, se está protegiendo automáticamente a miles de especies de plantas, insectos, aves y otros mamíferos que comparten su hábitat.