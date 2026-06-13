Qué debes hacer si te encuentras a un puma en tu camino

No es extraño encontrarse en internet con videos de avistamientos de distintos animales silvestres ya sea en zonas urbanas o en senderos de parques del estilo. Por eso, debes estar atento si te gustan ese tipo de expediciones, porque las sorpresas llegan y se requiere de un protocolo claro. En este caso, estos son los consejos que se dan si te encuentras a un puma en tu camino.

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¿Qué debes hacer si te encuentras con un puma en tu camino?

Ya se indicó que este tipo de avistamientos no son extraños y menos si eres una persona que le gusta salir a pasear en la naturaleza. Obviamente debes encontrarte en una zona donde un puma habite, pero cada vez son más profundos los paseos que muchos humanos hacen en espacios naturales. Entonces… presta atención y toma nota en caso de ser necesario.

El más grande consejo que da Cecilia Echeverría, Decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, es mantener la calma y nunca - por ningún motivo - correr ante el avistamiento de un puma. Esto activaría su instinto de persecución-caza animal.

Y en un listado es lo que DEBES hacer si ves uno de estos animales:

Mantén en todo momento contacto visual con el puma.

Retrocede lentamente pero nunca le des la espalda.

Intenta verte más grande. Alza los brazos o usa una chaqueta.

Habla fuerte y con voz firme.

Si hay niños presentes, cárgalos de inmediato.

No te acerques a tomar fotos o grabarlos a corta distancia.

¿Qué es lo que NO debes hacer cuando te encuentres con un puma?

Se indica que si el animal toma una actitud agresiva, debes hacer mucho ruido, lanzar objetos pero sin agacharte y defenderte si ocurre un ataque. Pero entrando en materia de lo que no debes hacer, presta atención pues esto puede marcar la diferencia entre salir bien librado o no.