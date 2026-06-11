Verdad o mito: ¿las cucarachas son indestructibles?

Un pensamiento que se ha propagado entre las conversaciones del diario, indican que las cucarachas son indestructibles o prácticamente inmortales. Aunque es cierto que estos bichos son realmente buenos adaptándose para no morir, tienen principio y fin. Aprende el por qué muchos piensan que estos animalitos vivirán para siempre.

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¿Por qué dicen que las cucarachas son indestructibles?

Según la revista Popular Science, estos animales se encuentran en cerca de 4600 especies en todos los sitios del planeta, excepto en la Antártida. Y el conocimiento humano se da por la invasión que estas hicieron en el hogar, por lo que también se les tiene una alta repulsión. Sin embargo, son altamente resistentes y por eso se consideraban imposibles de matar.

La clave de su secreto para no ser erradicadas recae en su increíble capacidad para reproducirse y su resistencia. Hay cucarachas hembras que llegan a poner 250 huevecillos en toda su vida y se indica que algunas especies no requieren de un macho para reproducirse, gracias a un proceso llamado partenogénesis.

Y dentro de la gran capacidad para sobrevivir otra característica clave es la facilidad para regenerarse. Está comprobado que pueden reconstruir partes pérdidas, tal como su tráquea. Son capaces de sobrevivir a golpes o aplastamientos que en otros insectos serían muerte segura.

¿Las cucarachas son animales innecesarios?

Esa respuesta básicamente se contesta sola, pues cada animal y ser vivo tiene un propósito de relevancia en el entorno. Pese a que los humanos las ven mal y han incluso hecho elementos asesinos llenos de químicos, estas han sobrevivido. Sin embargo, no son plagas y ayudan en su totalidad al ecosistema como las selvas.

#divulgacioncientifica #cucaracha #biologia ♬ sonido original - Karen lo explica @karenloexplica Papel de la cucaracha en la ecología Aunque ver una en casa es una pesadilla, en la naturaleza las cucarachas son recicladoras indispensables. Consumen materia orgánica en descomposición y, gracias a su bacteria simbiótica Blattabacterium, liberan nitrógeno de vuelta al suelo, un nutriente vital para los bosques. Además, son la base alimenticia de aves y mamíferos pequeños. Sin ellas, los ciclos de nutrientes de los ecosistemas colapsarían. 🪳🌱 #ciencia

En selvas tropicales, estos animales representan hasta el 25% de la biomasa del dosel forestal, funcionando como descomponedores primarios. El entomólogo Warren Booth asegura que sin las cucarachas, las selvas mencionadas se desmoronarían. Y si se agrega que forman parte de la cadena de alimento trófica, se deja en claro que sin ellas muchas cosas no funcionarían como debe ser.