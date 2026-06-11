Conoce los 3 animales más grandes del mundo terrestre

Aunque se conoce que los mamíferos más grandes y pesados del mundo se encuentran en el mar, es una excelente oportunidad de saber cuáles son los animales más grandes del mundo en el ámbito terrestre. Por eso si en algún momento te encuentras con ellos, procura alejarte de la manera ideal, pues no habrá manera de salir bien librado de un encuentro donde se intercambien fuerzas.

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¿Cuáles son los animales más grandes del mundo terrestre?

Algo digno de aclararse es que algunas fuentes discrepan un poco o ponen a distintas especies del mismo animal en lo más alto. Pero este es el top3 más generalizado de los animales más grandes del mundo terrestre.

1) Elefante africano - Estos ejemplares miden cerca de 4 metros y pesan hasta 6000 kilos. Se suelen mover en manadas de 20 o 50 ejemplares, vive en la sabana y selva africana y dirigidos por una hembra matriarca. En general son herbívoros, alimentándose de semillas, hojas, corteza, frutos, raíces y hojas. Se indica que un elefante adulto consume hasta 135 kilos de alimento al día.

Estos ejemplares miden cerca de 4 metros y pesan hasta 6000 kilos. Se suelen mover en manadas de 20 o 50 ejemplares, vive en la sabana y selva africana y dirigidos por una hembra matriarca. En general son herbívoros, alimentándose de semillas, hojas, corteza, frutos, raíces y hojas. Se indica que un elefante adulto consume hasta 135 kilos de alimento al día. 2) Hipopótamo común - Estos animales se calcula que tienen cerca de 2.8 y 5 metros de largo y pesan entre 1000 y 4500 kilogramos. Dado que saben bucear y nadar, se encuentran en ambientes acuáticos cercanos a pastizales. Son oriundos de Asia, África y se les considera herbívoros y sobre todo nocturnos. En el día es cuando descansan y en la noche consumen sus alimentos. Algo curioso es que pueden pasar varias semanas sin comer ni beber, pues aunque pueden comer hasta 60 kg de pasto en una noche… su metabolismo es muy lento.

Estos animales se calcula que tienen cerca de 2.8 y 5 metros de largo y pesan entre 1000 y 4500 kilogramos. Dado que saben bucear y nadar, se encuentran en ambientes acuáticos cercanos a pastizales. Son oriundos de Asia, África y se les considera herbívoros y sobre todo nocturnos. En el día es cuando descansan y en la noche consumen sus alimentos. Algo curioso es que pueden pasar varias semanas sin comer ni beber, pues aunque pueden comer hasta 60 kg de pasto en una noche… su metabolismo es muy lento. 3) Rinoceronte blanco - Estos pobladores de sabanas y bosques abiertos de África utilizan su excremento para marcar territorio, el cual defienden con la vida. Tienen una longitud de hasta 3.6 metros, mientras que pesan cerca de 3583 kilogramos. Aunque se les llama rinocerontes blancos, son de color gris.

¿Cuál es el animal más grande del mundo?

Tal como se indicó, en la parte terrestre del planeta ya se comentó el top3, pero el animal más grande del mundo se encuentra en los mares y océanos. Esta es la ballena azul de la Antártida, que pesa hasta 13500 kilos, gracias a sus 29 metros de longitud. En general se alimenta de krill, consumiendo hasta 36000 kilos de este crustáceo.