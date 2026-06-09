El enemigo silencioso: los graves riesgos de tener la chinche besucona en casa

Los insectos forman parte de un gran grupo de seres vivos que habitan la Tierra y cumplen determinados roles dentro de cada ecosistema. Mientras algunos reciben la bienvenida de las personas en sus jardines y cultivos, otros representan una verdadera amenaza.

La chinche besucona es un ejemplo de estos últimos ya que aconsejan prevenirlas en los hogares y las alertas se disparan cuando se encuentra un ejemplar. La enfermedad de Chagas está íntimamente relacionada con este insecto y por ello resulta muy importante conocer un poco más.

Riesgos de la chinche besucona

La Secretaría de Salud de México advierte que el Chagas es una enfermedad parasitaria de curso crónico y consecuencias fatales, principalmente por afectaciones cardiacas o viscerales. En los seres humanos, precisa, se transmite por contacto con la materia fecal de las chinches infectadas.

Estos insectos son conocidos con varios nombres comunes, según la zona geográfica, como vinchucas, chipos, chinches de Compostela, hocicona, voladora o chinche besucona. El riesgo es que cualquier persona puede ser infectada al estar expuesta a la picadura de esta chinche, lo que ocurre con mayor frecuencia en zonas rurales y en climas cálidos.

La enfermedad de Chagas es considerada un problema de salud pública debido a que se reportan entre seis y siete millones de infectados en todo el mundo, con un promedio de 12 mil muertes al año, de acuerdo con datos difundidos por la Universidad Veracruzana.

Síntomas y prevención

La Secretaría de Salud de México remarca que la fase aguda de la enfermedad de Chagas, cuando es sintomática, se caracteriza por fiebres elevadas, malestar general, inflamación en el sitio de la picadura y en algunas personas hay inflamación de los parpados de un ojo. Además, esta enfermedad puede ocasionar síntomas cardiacos severos en casos crónicos.

Desde la entidad revelan que es posible prevenir esta enfermedad a través de medios de barrera físicos y control químico dirigidos a la chinche besucona, así como vigilancia en la calidad de sangre en donadores.

En cuanto a los medios físicos de prevención, lo ideal es eliminar los refugios de la chinche besucona en las viviendas, sobre todo en los lugares de pernocta, encalamiento de paredes exteriores de las viviendas, piso firme y eliminar grietas de las paredes de las viviendas.

“Se recomienda el rociado con insecticida, fuera y dentro de las casas, además de mantener las habitaciones en buen estado, limpias y libres de objetos amontonados en el suelo”, sentencia la Universidad Veracruzana.