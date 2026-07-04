¿Cuánto tiempo tarda una oruga en convertirse en mariposa monarca

Aunque las maravillas naturales que rodean a la mariposa monarca son realmente interesantes, en esta ocasión el enfoque estará en esos momentos donde pasan una metamorfosis que parece ciencia ficción. Cuando transitan de oruga a ese animalito volador, pareciera un verdadero milagro del mundo animal. Presta atención y conoce todo sobre esta etapa en la vida de esta especie.

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¿Qué pasa en esta etapa de transición de oruga a mariposa monarca?

Primero se debe indicar que esta bolsita o saquito donde se lleva a cabo “la magia” se define como crisálida o pupa. Esta representa la tercera etapa en la vida de la mariposa monarca, entre la oruga y el adulto. Es una estructura protectora donde se lleva a cabo toda la transformación. Es la propia piel endurecida de la oruga, sin hilos externos.

Justamente la crisálida de esta mariposa es una de las más reconocibles del mundo, pues tiene un tono verde jade con una hilera de puntos dorados. Mide entre 2 y 3 centímetros… únicamente. En esta capa protectora, la mariposa pasa a su etapa adulta, donde el insecto se reorganiza casi desde cero.

Es decir, en este proceso llamado metamorfosis, el cuerpo de la oruga se disuelve casi por completo mediante enzimas digestivas. Los histoblastos (que son células resultantes) se reorganizan siguiendo instrucciones en el ADN. Allí se forman las alas, las antenas, la trompa, patas y ojos compuestos. Sin lugar a dudas, es uno de los procesos más complejos dentro del mundo animal.

#ciencia #crisalida #oruga #macro ♬ Timelapse - Vinicius Bignardi @ivancardenesphoto Esta es la pupación de la oruga de mariposa monarca, uno de los pasos más rápidos de su metamorfosis. Cuando está lista, se cuelga en forma de “J” y su cuerpo empieza a contraerse; la piel se desprende y aparece la crisálida. Para mantenerse suspendida produce el cremáster, un pequeño anclaje muy resistente. La crisálida es verde para camuflarse entre las hojas mientras se forman las alas y la futura mariposa. Este timelapse está hecho con 1559 fotos, una cada 5 segundos: más de dos horas reales resumidas aquí. Grabamos este proceso para acercar a nuestra hija a la ciencia y a la naturaleza.” #mariposa

¿Cuánto tiempo dura el proceso de transformación de la mariposa monarca?

Aunque esto varía entre cada tipo de mariposa, el proceso de la monarca tiene una duración de entre 7 y 14 días. Con esta especie el proceso sucede más rápido en climas cálidos, con temperaturas entre 24 y 28 grados centígrados. En ese sentido se te dan unos cuantos consejos si te encuentras con una crisálida.