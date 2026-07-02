Así debes actuar si te encuentras con un zorrillo; evita ser rociado

Es muy probable que gracias a los dibujos animados tengas al zorrillo en un concepto bastante malo, pero los expertos indican que aunque sí emiten su líquido para ahuyentar a sus enemigos, es probable que no sepas cómo comportarte y por eso los asustes. En ese sentido, esto es lo que se recomienda si te encuentras a este animal en tu camino.

Soy el sacaborrachos de mi casa | Programa del 1 de julio 2026 de Acércate a Rocío

¿Qué debo hacer si me encuentro a un zorrillo?

Diferentes espacios precisamente van en contra de lo que ya se formó en el imaginario de muchas personas. Estos animales no van rociando por todos lados su fétido olor, por lo que no son agresivos… a menos de que se perciban en peligro. Ante eso, se recomienda mantener la calma si llegas a encontrarte con uno de ellos.

Un tema importante con los zorrillos, es que justamente se encuentran en la región de Norteamérica. Se desenvuelven en general en zonas boscosas y seguramente te los encontrarás en la noche, cuando buscan larvas o insectos para comer. Por ello, sigue las siguientes recomendaciones:

Detente y mantente quieto en cuanto lo veas.

No hagas ruido y evita el contacto visual.

Aléjate lentamente de la zona y dale al animal suficiente espacio.

No corras, pues el movimiento brusco

¿Qué hacer si un zorrillo me rocía con su secreción?

Aunque puede ser que te toque la mala suerte de ser rociado, debes prestar atención a los siguientes detalles. Y es que un zorrillo puede lanzar hasta 3 metros de distancia su secreción, son capaces de emitir su líquido seis veces seguidas si se asustan verdaderamente y tal vez te dieron una última oportunidad alzando su cola o dando pisotones primero.

Y en caso de ser rociado, no te preocupes en demasía, pues es un olor grande a azufre (parecido a huevos podridos), el cual se impregna en cabello, piel y ropa... pero no es peligroso. Por eso sigue las siguientes recomendaciones para limpiarte.