Grillo topo mexicano: La plaga subterránea que amenaza tus cultivos

La gran diversidad de la naturaleza en cuento a especies vegetales y animales es tal que podríamos sorprendernos a diario con los seres que podemos hallar. En cada rincón del planeta se encuentran animales de ciertas especies que a su vez tienen subespecies, dando lugar así a otros seres similares y con particularidades que los hacen únicos.

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En México, su amplio territorio geográfico acuna una gran cantidad de animales de gran tamaño e insectos que difícilmente pueden ser percibidos. Algunos de ellos tienen un gran poder para causar serios daños en cultivos o incluso a las mismas personas, y es por eso que resulta necesario conocerlos.

¿Qué es el Grillo topo mexicano?

En esta oportunidad, la atención se centra en el grillo topo mexicano, un insecto que pertenece a la familia de grillos pero que es singular e inusual ya que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra y posee patas delanteras modificadas que les permiten excavar túneles en el suelo, de acuerdo a un informe de la Universidad de Florida (Estados Unidos).

El grillo topo mexicano también es conocido como "perrito de agua" o "changa" y, aunque comparte rasgos con los grillos comunes, su evolución lo ha transformado en una máquina excavadora perfecta.

¿Una amenaza para los cultivos?

Diferentes fuentes de información señalan que el grillo topo mexicano es uno de los enemigos más formidables y silenciosos de la agricultura y el paisajismo. En este punto hay que tener en cuenta que, aunque pasa casi toda su vida bajo tierra, su capacidad de destrucción es masiva y es que este pequeño insecto puede afectar desde céspedes residenciales hasta cultivos comerciales.

Al hacer túneles bajo la tierra, sus patas delanteras rompen el suelo y separan las raíces de la tierra al excavar, motivo por el cual las plantas se deshidratan y mueran rápidamente. Además, este insecto se alimenta directamente de las raíces, tubérculos y bulbos de una enorme variedad de plantas, demostrando así una alimentación voraz con un gran impacto.

El grillo topo mexicano es una verdadera plaga por lo que para combatirlo eficazmente se recomienda un manejo integral que comienza con el monitoreo mediante una prueba de agua jabonosa para evaluar el nivel de infestación.

Posteriormente, se pueden combinar controles mecánicos y biológicos, como realizar labranzas profundas a finales de la primavera para destruir sus huevos, y fomentar la presencia de depredadores naturales como avispas específicas o nemátodos entomopatógenos.

Como último recurso, si la población del grillo topo mexicano supera el umbral de daño, se deben aplicar cebos o insecticidas granulados por la tarde-noche sobre el suelo ligeramente húmedo para asegurar su efectividad.