Esto debes hacer cuando te encuentres un tlacuache; ¿son peligrosos?

Estos animalitos han tomado cierta fama en años recientes, pues aunque parece que muchas personas los ven como una amenaza, realmente son inofensivos y cumplen con muchos aspectos importantes en el ámbito ecológico. Por ello, sería bueno que te detengas en este artículo para que conozcas un poco sobre el tlacuache y sus características como ser vivo que convive alrededor de los seres humanos.

¿Por qué es importante cuidar al tlacuache?

Este animal es conocido como el único marsupial mexicano. Es muy común verles en las calles o distintos espacios dentro del país. Lamentablemente las personas le temen o le tratan como un animal peligroso. Sin embargo, este animal que cría a sus bebés en una bolsa (parecido a los canguros) es limpio y controla plagas.

Se le cataloga como un animal omnívoro, que consume plantas, frutos y pequeños animales. Su capacidad de adaptación precisamente es la que los ha “mezclado” con las personas. Aunque sabe vivir en plenitud en zonas naturales, también se adaptó al entorno urbano… lo que le cruza con las personas en sus hogares.

El tlacuache no ataca, salvo que se vea acorralado, incluso se indica que solamente abre su boca y hace sonidos para tratar de intimidar. Sin embargo, su principal método de defensa es fingir que está muerto. Por eso, identifica bien a estos animalitos y la próxima vez que los veas, no temas y cuida de una especie que se ha visto amenazada por la invasión de sus hábitats y ataques injustificados por confundírseles incluso con ratas enormes.

¿El tlacuache es un animal venerado por las culturas prehispánicas?

Según distintas historias mesoamericanas, el tlacuache es visto como un ser generoso y sumamente astuto. Según una de los relatos más compartidos, este marsupial fue quien le robó el fuego a los dioses para que el ser humano tuviera acceso a él. Precisamente fue en ese momento donde se quemó la cola… por eso la tiene desnuda. En náhuatl, definición que puede ser una correcta interpretación del animal, “tlacua” significa comer. Por ello se puede identificar como un animal comelón o pequeño comelón.