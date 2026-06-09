Sin lugar a dudas uno de los elementos más impresionantes de los animales radica en sus habilidades donde supera a los seres humanos de manera clara. Ya sea el simple hecho de volar, su fuerza o su velocidad. Por ello, este artículo te comparte cuáles son los 3 animales más rápidos sobre la faz de la tierra.

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¿Cuáles son los 3 animales terrestres más rápidos del mundo?

Para este artículo se define a los animales terrestres como aquellos que no vuelan, pues pueden considerarse en un mismo grupo. En ese sentido, la IFAW indica que estos son los 3 más rápidos sobre la faz de la tierra, quienes utilizan esta habilidad para cazar, huir de sus depredadores o movilizarse por grandes cantidades de terreno.

3.- Caballos cuarto americanos

Este es uno de los animales que fueron domesticados por el ser humano y por ello le han preparado para alcanzar velocidades altas para situaciones como las carreras. Por ello se registra el logro de hasta 88 kilómetros por hora. Esta raza equina es conocida por superar a otros tipos de caballos, por eso destacan en las ya mencionadas carreras, exhibiciones o en ranchos. Según algunas fuentes, existen cerca de 2.5 millones de estos ejemplares tan solo en los Estados Unidos.

2.- Springboks

El springbok es un tipo de antílope y es el segundo animal terrestre más rápido del mundo. Este se encuentra en África y se les conoce por su particular manera de correr, denominado Pronking. Ese estilo se caracteriza por levantar las cuatro patas para alcanzar velocidades de hasta 88 kilómetros. En este caso usan sus altas velocidades para huir de sus depredadores.

@descubrimientoanimal Los 4 animales terrestres más rápidos del planeta ♬ original sound - Descubrimientoanimal

1.- Guepardos

Y el animal terrestre más rápido del planeta sigue siendo y será el guepardo. Este felino tiene la espectacular habilidad de correr hasta 120 kilómetros por hora. También son oriundos de África y se indica que tienen vida en una región de Irán. Tienen la increíble facultad de subir su velocidad 10 kilómetros por hora en una sola zancada. Los científicos especifican que al ser felinos pequeños (entre 1.1 y 1.4 metros), les permite alcanzar ese poderío de rapidez a diferencia de otros grandes felinos como el león o los tigres.