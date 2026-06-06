En pleno 2026, todavía vive un animal que es considerado el más antiguo en la historia, pues se tienen registros de que ha estado en el planeta desde hace 220 millones de años. Lo anterior, ya que se pueden aparear entre hembra o macho, o así solos al ser hermafroditas. VIDEO: Captan supuesto OVNI sobrevolando zona de Polanco en la Ciudad de México.

Triops cancriformis, mejor conocido como camarón renacuajo, es una especie de crustáceo que es considerada un fósil viviente, según la Enciclopedia de la VIDA (EOL). Lo anterior, ya que convivió con los primeros mamíferos del período triásico, hace aproximadamente 220 millones de años.

Parece salido de la prehistoria: así es el animal más antiguo que existe en 2026|Vista al mar

Lo que debes saber del animal más antiguo del mundo

El camarón renacuajo tiene como hábitat las aguas dulces de Europa y Medio Oriente, pero ello es solo durante el verano, ya que después de esta temporada los estanques se secan. Este animal se desarrolla de una manera rápida, ya que pasa de huevo a adulto en un lapso de 3 semanas.

Cuando los charcos se secan, los huevos permanecen inactivos hasta que el lugar vuelva a estar húmedo; incluso pueden sobrevivir a altas temperaturas y décadas, por ello se les considera como un fósil viviente.

El triops se puede reproducir de 2 diferentes maneras: entre hembra y macho, así sola, ya que es hermafrodita. Sin embargo, actualmente la especie se encuentra en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

El camarón renacuajo corre peligro debido a los químicos que desechan en su hábitat y por ser depredadas por animales como patos, peces y hasta plantas exóticas.

La lista de los animales más antiguos del mundo

En el mundo hay varios animales longevos, los cuales tienen en la tierra millones de años. No obstante, algunos de ellos corren el peligro de extinguirse, como es el caso del camarón renacuajo.

