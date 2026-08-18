Serpiente de cascabel: cómo identificarla, su veneno y el beneficio que tiene en el campo

México es uno de los países en donde existe una gran variedad de flora y fauna. Distintas especies forman parte del ecosistema mexicano y es por eso que resulta tan interesante ahondar en ellos.

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En el caso de los animales, muchos ejemplares pertenecen a especies consideradas peligrosas, mientras que otras no solo son inofensivas sino que generan un gran impacto en actividades como la agricultura. Al respecto, hoy la atención se la lleva la serpiente de cascabel sobre la que te ofreceremos detalles que de seguro no conocías.

¿Qué es la serpiente de cascabel?

La serpiente de cascabel es un reptil que se encuentra desde el suroeste de Canadá hasta Argentina y en este extenso territorio ocupan prácticamente todos los hábitats disponibles, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Generalmente se les encuentra en zonas despobladas; sin embargo, debido al crecimiento de las zonas poblacionales, cada vez es más común encontrarlas en zonas urbanas, sentencia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

¿Cómo identificar a la serpiente de cascabel?

La serpiente de cascabel es fácil de distinguir ya que cuenta con un característico cascabel en la punta de la cola. Además, es un animal considerado como la más venenosa de Norteamérica de su especie y en edad adulta puede alcanzar hasta una talla de 2.5 metros y hasta 4 kilogramos de peso, afirma la Profepa.

La UNAM añade que estas serpientes utilizan su cascabel para agitarlo y alertar sobre su presencia, algo que hace que “la mayoría de los animales y las personas sensatas retrocedan y dejen al reptil en paz, que es justamente lo que éste busca, pues a pesar de su mala fama es un ser pacífico y más bien tímido”.

Beneficios de la serpiente de cascabel en el campo

Los detalles anteriores son necesarios para conocer un poco de la serpiente de cascabel, aunque también hay que recordar que es considerada entre los animales peligrosos. Esto se debe a que posee un veneno que no está diseñado para atacar humanos, pero sí para inmovilizar y digerir a sus presas.

De todos modos, se trata de un arma que emplea cuando es necesario por su supervivencia. Por lo tanto, aquí es donde se destacan datos sorprendentes de la serpiente de cascabel ya que, según detallan diferentes fuentes bibliográficas, es una aliada fundamental para los productores rurales:

