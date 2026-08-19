Bicho bolita en el huerto: Los increíbles beneficios de este pequeño aliado

Muchos insectos ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente. Estos seres que habitan la Tierra desde hace muchos años pueden tener diferentes impactos en los ecosistemas ya que algunos se convierten en verdaderas plagas, mientras que otros hacen todo lo contrario.

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Un ejemplo que se puede destacar entre los insectos que colaboran con el planeta es el del bicho bolita, muy común en jardines y huertos. Al respecto, hoy te compartiremos los datos más sorprendentes sobre esta especie.

¿Qué es el bicho bolita?

El bicho bolita es un crustáceo de color gris y de adulto llega a medir hasta 1.5 centímetros de largo, según detalla el Ministerio de Ambiente (Argentina). Además, añade que para proteger las partes blandas de su cuerpo se enrolla en forma de bola.

Por su parte, el Museo Provincial Antonio Serrano (Argentina), precisa que el bicho bolita respira a través de branquias que se encuentran en la base de sus catorce patas. Esta particularidad hace que necesite de ambientes húmedos para respirar.

Bicho bolita en el huerto

Como se mencionó anteriormente, algunos seres pueden convertirse en un problema y en el caso del bicho bolita esto puede ocurrir si la huerta que habita está demasiado limpia o hay una sobrepoblación masiva ya que puede empezar a alimentarse de tallos tiernos de plántulas recién germinadas y de frutos caídos o que tocan directamente el suelo húmedo.

Sin embargo, esta especie es una de las más beneficiosas para los huertos y esto puede entenderse gracias a los siguientes datos sobre el bicho bolita:

