El oso negro y el bosque: Por qué esta especie es clave para el ecosistema

El mundo animal es uno de los más maravillosos y es que las especies que habitan nuestro planeta son tan variadas que atesoran particularidades que muy pocos conocen. Al respecto, son muchas las investigaciones que se encargan de descifrar el comportamiento que tienen y descubrir si representan una amenaza o un beneficio para el ecosistema.

En México, debido a su gran extensión territorial, pueden encontrarse animales de distintas especies y con diferentes impactos. En esta oportunidad, pondremos bajo la lupa al oso negro, un pesado habitante que tiene una gran importancia y por la que se lo considera como el guardián oculto de los bosques.

¿Qué es el oso negro?

El oso negro americano (Ursus americanus) es la especie de úrsido más pequeño, abundante y ampliamente distribuido en el mundo, según un informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La entidad remarca que en México, durante la década de los cincuenta, los osos eran comunes en las montañas del norte de Coahuila, en la Sierra de las Maderas, la Sierra del Pino y la Sierra de San Marcos; en la Sierra Madre Occidental; en la Reserva Indígena Mezquital al sur de Durango; en la Sierra.

Por su parte, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León precisan que el oso negro es el carnívoro más grande de México y es la única especie del género. Se trata de un animal que también es omnívoro y se alimenta de animales, plantas, insectos, entre otros, destaca el escrito.

#osos #osoamericano #animalesasombrosos #animalesenaccion ♬ The Spirit of God - Braam Worship @animalesenaccion9 El oso negro americano (Ursus americanus) es el oso más común del continente y se encuentra desde Canadá hasta el norte de México. A pesar de su nombre, su pelaje puede variar entre negro, marrón, canela o incluso rubio. Es un animal omnívoro, oportunista y solitario, con una dieta que incluye frutas, insectos, peces y pequeños mamíferos. Aunque puede parecer imponente, es generalmente tímido y evita el contacto humano. Su capacidad para adaptarse a distintos hábitats lo convierte en un verdadero símbolo de la resiliencia en la vida silvestre americana. #animalestiktok

Esta casa de estudios afirma que el oso negro se desplaza grandes distancias y en un día puede recorrer hasta 80 kilómetros. Además, informa que puede vivir en zonas con clima frío, templado o semiárido, y que llega a vivir entre 15 y 20 años en condiciones silvestres.

¿El guardián oculto de los bosques?

Los datos precedentes nos ofrecen una radiografía detallada sobre las características principales del oso negro. Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, el presente artículo busca dar cuenta sobre cuál es la importancia de este animal considerado como el guardián oculto de los bosques.

Con ayuda de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), se resumió una gran cantidad de fuentes bibliográficas relacionadas con el oso negro para resumir los datos que permitan conocer en detalle las particularidades de este animal:

