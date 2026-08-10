Las 5 características insólitas del pez vela que seguro no conocías

El mundo está lleno de vida, la fauna y la flora ofrece una enorme variedad de especies que no dejan de maravillarnos. El océano es uno de los hábitats más sorprendentes y en cada punto geográfico de estas aguas se destacan algunos peces de los cuales resulta interesante conocer.

Noticias Aguascalientes del 6 de agosto 2026

En México, las aguas que acarician sus costas también son muy ricas en seres vivos que se llevan todas las miradas. Al respecto, hoy destacamos al pez vela y algunas de sus insólitas características que lo convierten en un animal increíble.

¿Qué es el pez vela?

El pez vela es una de las criaturas marinas más rápidas y una de las más populares en la pesca deportiva, a pesar de que su carne tiene poco valor, señala un informe del Museo de Historia Natural de Florida. Además, añade que entre los nombres con los que se lo conoce se incluyen pez vela del Atlántico, pez espada, pez vela del Indo-Pacífico, pez aguja oceánico, pez guardián oceánico y pez vela del Pacífico.

♬ sonido original - ¿Por Qué? @porque.001 ¿Por qué parece surcar el mar como una flecha? 🐟💨⛵ El pez vela (Istiophorus platypterus) es famoso por su enorme aleta dorsal, que se despliega como una vela y le ayuda a estabilizarse y maniobrar mientras nada a gran velocidad. Su cuerpo hidrodinámico y musculatura potente le permiten alcanzar hasta 110 km/h, convirtiéndolo en uno de los peces más rápidos del océano. 🌊✨ La “vela” también puede plegarse para reducir resistencia cuando acelera, demostrando que en la naturaleza la forma y la velocidad trabajan juntas para la supervivencia. #pezvela #IstiophorusPlatypterus #vidaMarina #naturaleza #curiosidades #velocidad #porque001

Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) precisó que la piel del pez vela tiene varias protuberancias en forma de V (escamas óseas), siendo esta una de las tantas diferentes que presenta en relación al pez espada con el cual muchas veces se lo confunde.

Datos insólitos del pez vela

Los datos mencionados anteriormente son una simple introducción a este pez tan particular. Es por eso que los datos insólitos o sorprendentes del pez vela se detallan a continuación luego de emplear Gemini (Inteligencia Artificial) para resumir fuentes bibliográficas relacionadas con este habitante del océano:

