Las 5 características insólitas del pez vela que seguro no conocías
Pez vela: características, velocidad y curiosidades fascinantes de este habitante del océano.
El mundo está lleno de vida, la fauna y la flora ofrece una enorme variedad de especies que no dejan de maravillarnos. El océano es uno de los hábitats más sorprendentes y en cada punto geográfico de estas aguas se destacan algunos peces de los cuales resulta interesante conocer.
Noticias Aguascalientes del 6 de agosto 2026
En México, las aguas que acarician sus costas también son muy ricas en seres vivos que se llevan todas las miradas. Al respecto, hoy destacamos al pez vela y algunas de sus insólitas características que lo convierten en un animal increíble.
¿Qué es el pez vela?
El pez vela es una de las criaturas marinas más rápidas y una de las más populares en la pesca deportiva, a pesar de que su carne tiene poco valor, señala un informe del Museo de Historia Natural de Florida. Además, añade que entre los nombres con los que se lo conoce se incluyen pez vela del Atlántico, pez espada, pez vela del Indo-Pacífico, pez aguja oceánico, pez guardián oceánico y pez vela del Pacífico.
@porque.001 ¿Por qué parece surcar el mar como una flecha? 🐟💨⛵ El pez vela (Istiophorus platypterus) es famoso por su enorme aleta dorsal, que se despliega como una vela y le ayuda a estabilizarse y maniobrar mientras nada a gran velocidad. Su cuerpo hidrodinámico y musculatura potente le permiten alcanzar hasta 110 km/h, convirtiéndolo en uno de los peces más rápidos del océano. 🌊✨ La “vela” también puede plegarse para reducir resistencia cuando acelera, demostrando que en la naturaleza la forma y la velocidad trabajan juntas para la supervivencia. #pezvela #IstiophorusPlatypterus #vidaMarina #naturaleza #curiosidades #velocidad #porque001 ♬ sonido original - ¿Por Qué?
Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) precisó que la piel del pez vela tiene varias protuberancias en forma de V (escamas óseas), siendo esta una de las tantas diferentes que presenta en relación al pez espada con el cual muchas veces se lo confunde.
Datos insólitos del pez vela
Los datos mencionados anteriormente son una simple introducción a este pez tan particular. Es por eso que los datos insólitos o sorprendentes del pez vela se detallan a continuación luego de emplear Gemini (Inteligencia Artificial) para resumir fuentes bibliográficas relacionadas con este habitante del océano:
- Cambia de color como un camaleón marino: El pez vela puede cambiar drásticamente de tono en cuestión de milisegundos. Mediante células pigmentarias e iridóforas controladas por su sistema nervioso, pasa de un tono azul plateado a franjas de un morado y dorado intenso cuando se emociona o caza. Este cambio frena la reacción de sus presas y alerta a otros peces vela de sus intenciones para evitar colisionar entre ellos.
- Su espada es un látigo cubierto de microdientes: A diferencia de la creencia popular, el pez vela no suele ensartar a sus presas con el pico. Lo utiliza como un látigo: nada dentro del cardumen y sacude la cabeza de lado a lado para aturdir o cortar a los peces. Su rostro está recubierto de diminutas escamas dentadas que laceran a las presas al mínimo contacto.
- Calienta sus propios ojos para mejorar la visión: A pesar de ser de sangre fría, cuenta con un órgano calentador especializado cerca de los músculos oculares. Este mecanismo eleva la temperatura de sus ojos y cerebro entre 10 °C y 15 °C por encima de la temperatura del agua. Esto permite que su retina procese imágenes a una velocidad cuatro veces mayor que la de otros depredadores, fundamental para reaccionar durante persecuciones extremas.
- Despliega la vela como red de pastoreo: La icónica aleta dorsal permanece plegada en una ranura de su lomo mientras nada a alta velocidad para minimizar el arrastre. Sin embargo, al rodear a un grupo de peces, la despliega en su totalidad para parecer mucho más grande, asustar a su presa y actuar como una pared visual que rodea y bloquea la huida del cardumen.
- Acelera a velocidades de autopista: Es considerado el pez más rápido del océano, capaz de alcanzar ráfagas de velocidad de hasta 110 km/h en distancias cortas. Para lograrlo, pliega todas sus aletas, reduce la turbulencia con la textura de su piel y genera impulsos de aceleración que superan la velocidad de la mayoría de las embarcaciones pequeñas.