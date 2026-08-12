Ciempiés en casa: por qué jamás deberías matarlos y cómo benefician a tu hogar

Cada casa no solo es el lugar en donde habitan las familias, sino que en muchas ocasiones pueden dar lugar, sin querer, a visitantes que podrían traernos un buen susto, convertirse en una plaga o simplemente andar de paso. Se trata de los insectos, con sus tantas especies que pueden hallarse a lo largo y ancho del mundo.

Noticias Michoacán del 11 de agosto 2026

Los insectos han existido desde hace miles de años y parecen que lo seguirán haciendo. Mientras algunos sorprenden por sus características físicas, otras lo hacen por su comportamiento y su impacto en jardines, hogares o con respecto a nuestras mascotas. Al respecto, hoy el protagonismo se lo lleva el ciempiés del que conoceremos algunos datos y, sobre todo, el por qué que jamás deberías matarlo.

¿Qué es el ciempiés?

Los ciempiés son artrópodos exclusivamente depredadores cuyos exoesqueletos carecen de la capa cerosa que ayuda a retener agua en el interior del cuerpo y que necesitan ambientes húmedos para sobrevivir, según revela un informe de la Universidad Estatal de Ohio. Esta casa de estudios añade que el ciempiés doméstico puede vivir toda su vida en interiores y se encuentra a menudo en sótanos y baños.

Desde la Universidad de Kentucky precisan que si bien algunos ciempiés pueden infligir una picadura dolorosa no es peligroso para los humanos. Además, destaca que minimizar la humedad y los residuos dentro y alrededor de las casas, y sellar los puntos de entrada, puede ayudar a mantener a estos insectos fuera del hogar.

¿Por qué no matar a los ciempiés?

Los datos precedentes ayudan a saber un poco sobre los ciempiés que en muchas cosas se emparenta a los milpiés. Sin embargo, posee algunas particularidades que viene bien conocer, sobre todo para evitar matarlos la próxima vez que encontremos uno en nuestra casa.

Diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con este insecto ponen de relieve que, aunque suelen generar rechazo o susto por su aspecto y velocidad, son uno de los mayores aliados naturales que podemos tener dentro del hogar. Por tal motivo, a continuación se detalla el por qué no debemos matarlos:

