Conoce la historia del monolito de Tláloc que atrajo “maldición” a la tierra de donde se sacó

La creación del Museo Nacional de Antropología consiguió un hito para la cultura y el conocimiento prehispánico más que evidente. Y justamente el monolito que custodia la entrada de este espacio de sabiduría del pasado tiene una historia bastante particular, pues parece que provocó una maldición al pueblo de donde lo sacaron. Esto ocurrió en Coatlinchan cuando les quitaron a su propio Tláloc.

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¿Por qué se dice que Tláloc maldijo al pueblo donde lo sacaron?

Si toda acción tiene una reacción, Coatlinchan vivió eso de manera más que evidente. El monolito de Tláloc que residió con ellos hasta 1964 era un emblema para esta población mexiquense, por eso cuando el presidente de aquel año la movió, algo pasó con el pueblo. Y es que las personas de allí aseguran que desde que les quitaron a su dios de la lluvia… el agua dejó de llegar como lo hacía históricamente.

Con un peso de hasta 168 toneladas estimadas, esta enorme piedra del dios de la lluvia se trasladó con una estructura de hasta 64 llantas que soportaran el peso y consiguiendo el traslado hasta CDMX. Incluso se narra que al momento de pasar por la capital, una lluvia intensa inundó las calles de la capital… siendo que no había pronóstico de las mismas ese día.

Al final de la historia, el cambio de sese fue un hito histórico que involucró muchas complicaciones, pues en el viaje se tuvieron que quitar cualquier estorbo con cables de alta tensión o circunstancias similares, pues fue con un vehículo en el que se amarró el monolito de Tláloc con múltiples cuerdas. Pero al final llegó a su sitio y allí luce imperial en la actualidad.

¿Es cierto que el monolito de Tláloc no es del dios de la lluvia?

En años recientes resurgió un debate alrededor de la gran estructura prehispánica, pues algunos cuestionaron que se tratara de Tláloc. Se indica que más bien es una figura de Chalchiuhtlicue, que es la diosa mexica de las aguas terrestres, aunque esas discusiones no son nuevas (existieron desde hace muchos años) se ha reabierto el debate. Sin embargo, muchas conclusiones precisamente indican que no se puede hablar de algo definitivo, pues ya es una pieza con su debido desgaste y dificultades de interpretación.