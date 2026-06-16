¿Cuál es la cultura más antigua del México preshipánico?

En México históricamente se ha dado un espacio en el aprendizaje de la población sobre las civilizaciones prehispánicas. Por ello, probablemente este artículo te parezca un repaso sobre la cultura de la cual se tiene información como la más antigua de todas. Por ello, vale la pena aprender un poco sobre la civilización olmeca.

Caminos de la Vida | Programa 20 junio 2024

¿Qué se sabe sobre los olmecas, los más antiguos de México?

Según algunas fuentes, el inicio de la civilización olmeca ocurrió en el 1200 a. C y su injerencia abarcó la cuenca de México, el Pacífico y zonas de Centroamérica. Se indica que los vestigios más antiguos que se encontraron de esta civilización datan inclusive de antes… el 5600 a.C. Esto gracias a descubrimientos arqueológicos encontrados en lascas, tal como punzones, buriles, raederas y piedras rotas por el fuego.

Según personas como el maestro en arqueología, Ponciano Ortiz Ceballos, la economía de esta cultura se basaba en la explotación extensiva de los productos del río, el mar y los esteros. Además de la recolección de tubérculos, complementada muy probablemente con la caza. Y el periodo de asentamiento de estas culturas se tiene localizado entre el 1450 y el 1700 a.C.

Mientras que aspectos de las lascas de obsidiana indican una alimentación con base en preparación de vegetales y leguminosas como frijol, tomate y chile… además del aprovechamiento de tubérculos. Pero algo particular es que no consumían el maíz como una tortilla, dado que no se tienen indicios de metates.

¿Cuál fue el cambio que marcó la historia de los olmecas y del México Antiguo?

En algún momento establecido (no se sabe cómo por qué), pero en el 1200 a.C. las aldeas comenzaron a planificar sus construcciones, indicando espacios sagrados, políticos y sociales. Allí se concentraron grandes núcleos de población y así se puede catalogar eso como la primera civilización de Mesoamérica de la que se tenga registro.

Sus espacios tuvieron como base la planificación según el mundo astronómico y sentaron las bases para la religión de las demás civilizaciones prehispánicas. Grandes elementos claves de su cosmovisión son los animales, aspectos naturales y la mezcla con lo humano incluso con el ámbito divino.