¿Qué es el panteón mesoamericano de los dioses?

Los aportes que la arqueología ha otorgado al entendimiento de las civilizaciones prehispánicas es invaluable. Y es que no se trata solamente de restos de estructuras como pirámides, sino todo lo que esto expresa de las culturas antiguas de México. En este caso, hoy se entenderá un poco de lo que rodea al término de panteón de los dioses de Mesoamérica.

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¿Qué es el panteón de los dioses de Mesoamérica?

Tal vez a lo largo de tus años escolares o mientras navegabas por la red, te encontraste con diferentes publicaciones acerca de las civilizaciones del México antiguo. Y entre muchos de los términos destacaba el de los dioses y su respectivo panteón. Pero… ¿a qué se refiere este término?

En la actualidad la palabra no tiene mucha relación con la épica ni con algo glorioso, pero en sí el término de panteón hace alusión a todo lo divino. Y en el caso específico de los mesoamericanos, habla de la forma en la que entendía al mundo, y en específico al conjunto de deidades en las que creían.

En breves palabras, se puede indicar que el panteón mesoamericano habla de un compilado u ordenamiento de las distintas deidades en las que creían los pueblos prehispánicos. Aunque ahí debe aclararse que dependiendo la civilización, se le daba nombre a los distintos aspectos de la naturaleza o elementos humanos-divinos a los que estas culturas denominaban como sus dioses.

¿Cuáles eran los dioses del panteón mesoamericano?

Como se indicó de manera general, los pueblos antiguos deificaban a aspectos de la naturaleza o a combinaciones divinas-humanas. Y en general, este es un panteón de algunas de las civilizaciones prehispánicas.