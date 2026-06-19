¿Por qué se sacrificaba gente en las civilizaciones prehispánicas?

En la actualidad aún existe una repulsión hacia el tema de la muerte provocada. Sin embargo, todo forma parte de una manera de entender el mundo, la cual no tiene nada qué ver con lo que ocurría con las civilizaciones prehispánicas. No se trataba solamente de sacrificar gente, sino de toda una cosmovisión detrás de deidades, rituales y entendimiento del universo.

“Aullidos” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

¿Por qué las civilizaciones prehispánicas sacrificaban a la gente?

Se debe recordar que las sociedades de esos días entendían que los diferentes elementos de la naturaleza básicamente eran dioses (además de sus dioses particulares) y estos exigían un precio para el equilibrio universal. Por ello, a petición de Huitzilopochtli, civilizaciones prehispánicas como los mexicas sacrificaban mujeres, niños y ancianos… pues los propios seres humanos fueron creados para saciar la sed voraz del universo.

Pese a que los sacrificios humanos se practicaron en muchos lados, en las culturas mesoamericanas tomaron una especial importancia. Registros de los primeros contactos con los españoles ayudaron paa dejar de manifiesto la gran cantidad de ceremonias sacrificiales que se llevaban a cabo en fiestas especiales y en lo general.

Incluso se sabe, gracias a este tipo de relatos y demás aportes de la arqueología, que había utensilios elementales para los cultos. Estos son el téchcatl, que era la piedra de los sacrificios; el técpatl, que era el cuchillo de pedernal para efectuar la muerte de los sacrificados y el cuauhxicalli… llamada la vasija del águila y donde metían el corazón de las personas.

¿Todos podían sacrificar gente en las civilizaciones prehispánicas?

Yolotl González Torres (Doctora en Antropología por la UNAM) comenta en su libro El Sacrificio Humano entre los Mexicas, que estos eran constantes y totalmente sagrados para los mexicas, sin embargo era una situación totalmente controlada por el Estado. No había forma en que esto escapara de entre los dirigentes, pues eran situaciones donde el equilibrio universal, la bendición en las cosechas y apaciguamiento de la ira de su principal dios (Huitzilopochtli), estaban en juego.

El tlacamictliliztli debía ejecutarse en por gente experta, en días específicos y momentos precisos. Solamente los sacerdotes podían hacer este trabajo, que era especializado y que se hacía en cerca de 80 templos que había en Tenochtitlán.