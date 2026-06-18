Conoce la leyenda del conejo en la luna de los mexicas

Aunque no pareciera que es una historia de la era prehispánica, de hecho el relato incluye a Quetzalcóatl. Por ello, debes conocer una fantasía que ha trascendido generaciones y que llegó hasta estos días. Y sin más, queda cautivado por la sabiduría antigua, relatando al conejo en la luna.

¿Cuál es la historia del conejo en la luna?

Este relato náhuatl incluye a Quetzalcóatl, quien salió a dar un paseo por el mundo y se encontró con la humildad de un ser que trascendió para siempre. El relato fue contado por los pobladores más ancianos de los aztecas a los más jóvenes y así por generaciones. Narra el momento en que el dios ya mencionado baja a la tierra de los hombres, haciéndose hombre y vio que era venerado en todo el territorio de Anáhuac.

En sus viajes, donde se maravilló de la propia naturaleza que ayudó a crear, se encontró con un pequeño conejo gris que en la noche salió por su cena. En los ojos del pequeño ser encontró el reflejo de la luna, este le invitó a comer a Quetzalcóatl hecho humano, pero no aceptó. El estómago del dios seguía rugiendo, lo que provocó una acción impensada de parte del conejo.

Sin ningún reparo, le dijo al dios que se lo comiera, pues era un joven hombre que debía seguir con su camino. Eso conmovió al dios, quien lo tomó consigo y lo llevó hasta los cielos estelares, donde el conejo vio la luna… y su reflejo en ella. Lo increíble fue que cuando bajó, el animalito - como todos - siguió viendo su imagen en la luna.

@ramonvaldese La leyenda del conejo en la luna: el animalito que ofreció su vida para salvar a Quetzalcoátl. Su acto de valentía y entrega quedó registrado para siempre en la luna. • #Quetzalcoatl #ConejoEnLaLuna #OrgulloMexicano #México #LeyendasMexicanas ♬ sonido original - Ramón Valdés Elizondo

¿Cómo veían los mexicas al conejo?

Tal como muchos animales, estos eran venerados por los mexicas. Se les consideraba un animal simbólico y sagrado. Lo relacionaban con situaciones muy particulares como lo son la fertilidad, la nobleza, la embriaguez y la luna. Decían que la deidad de los 400 conejos era la que dominaba a las personas embriagadas y que dependiendo tu personalidad, era básicamente el conejo que te “poseía”. Además Tochtli (conejo) fue el octavo día en el calendario sagrado, asociado con la abundancia y la fertilidad para los campos.