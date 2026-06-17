¿Cuál es la pirámide más antigua de México?

Aunque la arqueología es una ayuda fundamental para la realización de acercamientos a fechas y el entendimiento de los años donde florecieron algunas civilizaciones, hay una ligera discusión. Sin embargo se indica que la pirámide más antigua de México es la que se tiene en la zona de Cuicuilco en Ciudad de México.

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¿Cómo es la pirámide de Cuicuilco en CDMX?

Según los expertos, esta zona siempre estuvo envuelta en polémica, pero lo que hoy se encuentra en la zona sur de la capital mexicana está lleno de historia. Aunque tal como lo plantean algunos de los visitantes que han estado, es pequeño pero tiene consigo una particular situación, que es la pirámide de piedra más antigua de México… de la que se tiene datos en pleno 2026.

La palabra Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas y se le considera el antecedente de las culturas más relevantes de Mesoamérica, por lo que estos fueron de los primeros pueblos en realizar arquitectura a gran escala donde la piedra es la base de sus construcciones.

Y como muchos de los asuntos arqueológicos, hay posturas que indican que esta es una pirámide realizada alrededor del 600 a.C. Mientras que otros argumentan incluso una edad de 8000 a 10, 000 años antes de la época actual. En ese sentido, está el debate con otras construcciones del país, que tienen semejanzas en su historia.

¿Qué otra pirámide se presume como la más antigua de México?

Algunas fuentes discuten que el Basamento Piramidal de Cuicuilco no corresponde a la pirámide más antigua de México, sino que esa es la que se encuentra hoy en la Zona Arqueológica de Cholula. Los acercamientos en fechas respecto a ambas estructuras realmente las datan por los mismos tiempos. Se indica que cuando Hernán Cortés llegó aquí, la ciudad o complejo ya estaba abandonado cerca de ocho siglos antes.

Entonces, se dice que los primeros indicios de civilización allí comenzaron 1000 años antes de la presente era y claramente ya estaba todo establecido en ese sitio en el siglo VI a.C. Aunque el basamento piramidal llegaría hasta el siglo II a.C. según fuentes como el Instituto Nacional de Antropología e Historia.