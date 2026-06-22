¿Cuáles eran los idiomas principales de las civilizaciones prehispánicas?

Siendo una manera distinta de existir en general, las poblaciones del México Antiguo tenían incluso hasta 125 diferentes idiomas. Sin embargo, aquí se destacarán cinco que siguen vivas de cierta forma tras siglos de distancia. Por eso, presta atención a una de las herencias más impactantes de las civilizaciones prehispánicas, que hoy día luchan por sobrevivir ante los giros de la historia tras la conquista de los pueblos originarios.

¿Cuáles son los 5 idiomas principales del México Antiguo?

En la actualidad el español es el idioma dominante de México, sin embargo se tienen registro de 68 lenguas indígenas y 364 variantes dialectales. Y justamente un vistazo al pasado se consigue gracias a disciplinas como la arqueología, que enseñan sobre 5 idiomas que siguen vivos desde las civilizaciones prehispánicas.

Purépecha

Esta lengua tiene la particularidad de ser única en fonética y con una complejidad total. La realidad es que no tiene parentesco con otro idioma del continente, pues se mantuvo aislada gracias a la resistencia de este pueblo asentado en Michoacán. Los purépechas soportaron la expansión mexica y por eso su forma de hablar se mantuvo intacta aún con el paso del tiempo.

Mixteco

El Tu’un Savi (lengua de la lluvia) hoy sigue hablándose en zonas de Guerrero, Oaxaca o Puebla y proviene de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Aquí sí se presentan variantes, propias de las zonas donde se habla pero sigue con un eje arraigado a los mixtecos. Lo interesante de este idioma es que los migrantes incluso lo han llevado a los Estados Unidos.

Náhuatl

Probablemente este es de los idiomas más importantes del país, pues fue la lengua de los mexicas para el comercio, la religión y la diplomacia. Su origen se remonta a los pueblos del Altiplano Central, incluso los misioneros aprendieron náhuatl para evangelizar a los residentes de Mesoamérica. En la actualidad se habla en estados como Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Puebla.

Maya

Aquí se indica que se tienen en cuenta más de 30 idiomas diferentes surgidos del maya y se presume como una de las escrituras mesoamericanas más complejas. En Quintana Roo, Campeche y Yucatán existen más de 800, 000 personas hablantes de sus variantes. Y es muy común ver que las personas que lo utilizan, lo hacen en modo de resistencia cultural en aspectos como el arte, el comercio y la educación bilingüe.

Tseltal

Este es uno de los idiomas mencionados de la variante maya, que en la actualidad cuenta con cerca de 280, 000 hablantes en Los Altos de Chiapas. Pero lo destacado con esta lengua es que aunque proviene del ya mencionado maya, evolucionó a su forma. Su historia de supervivencia habla de un arraigo comunitario ante la colonización y el desplazamiento cultural.