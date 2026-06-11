¿Quién es el dios Tezcatlipoca, eterno rival de Quetzalcóatl?

Cuando revisas un poco de la historia de las deidades mesoamericanas, es normal encontrar, leer o escuchar un nombre bastante particular. Tezcatlipoca es un dios que peleó contra su hermano en otro de los clásicos enfrentamientos entre el bien y el mal o entre la luz y la oscuridad. Por esto, debes aprender de este dios del que se saben algunas cosas por campos como la arqueología.

¿Quién es Tezcatlipoca, el dios mesoamericano?

Su nombre en náhuatl significa Espejo Humeante y era una deidad sumamente importante para los toltecas y los aztecas, venerado de manera comprobada en la zona de lo que hoy es Texcoco. Se le entendía como un dios creador invisible y omnipotente, que portaba tanto el bien como el mal. Aunque en ese sentido, siempre estuvo asociado con temas de oscuridad y hasta hechicería, dependiendo de la civilización que la venerara.

Algunos le consideraban el dios supremo del panteón azteca y en parte de la cosmovisión de estas culturas, tenía un nahual que era el jaguar. En el pensamiento azteca, era hermano de Quetzalcóatl, Xipe Totec y Huitzilopochtli. Justamente en ese registro de dioses antiguos, le ponen como un ser oscuro que vivía en conflicto con la Serpiente Emplumada (Quetzalcóatl), terminando incluso asociado a la barbarie y muerte de la guerra.

Como ya se indicó, en un lado negativo de lo que era este dios para muchas partes de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, Tezcatlipoca también estaba asociado con la miseria, el pecado y el frío intenso. Pero esto ocurría cuando tomaba la apariencia de Itztlacoliuhqui, representando precisamente… elementos desagradables de la condición humana.

¿Cuál es la relación de Tezcatlipoca con los perros?

Según la investigación de Mark Cartwright, este dios está involucrado con la llegada o creación de los primeros perros. Y es que se recuerda a esos animales como parte del entendimiento y visualización del inframundo. Pero según uno de los mitos, Tezcatlipoca los creó tras cortarle la cabeza a unos astros (Citlallatonac y Citlalicue) y pegárselas en el trasero. Estos se quejaron con él por culpa de una pareja de ancianos, que hicieron una fogata y con su humo molestaron a quienes terminaron como el inicio de estos animales.