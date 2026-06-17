¿Cómo se veía a los perros en las civilizaciones prehispánicas?

De manera ya popularizada por películas de alcance mundial, se entiende que los perros son bastante relevantes en la cosmovisión de algunos de los pueblos prehispánicos. Por ello, repasar la importancia y el sitio que le daban en el México antiguo, sirve para seguir apreciando el conocimiento que ciencias como la arqueología le ofrecen al presente pese a estudiar elementos de hace miles de años.

¿Cómo veían a los perros los pueblos antiguos de México?

Aunque el día de hoy los perros son animales también importantes en la vida de las personas, la visión sobre ellos no se compara a lo que pensaban los antiguos pobladores de Mesoamérica. Por ello vale la pena recordar que eran animales sumamente sagrados y respetados, pues se les consideraba guías espirituales que llevaban a las personas en el camino hacia la muerte.

Las culturas pasadas náhuatl y mayas, llamaban xoloitzcuintli a la ya conocida particular raza del xoloitzcuintle, y por ser “extraño” lo consideraban sagrado. Tenían funciones para representar a los hombres en el sacrificio y conducir a sus espíritus al inframundo. Ya como deidad, se le conocía con el nombre de Xólotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xólotl tenía el encargo de conducir al Sol al inframundo y era patrón de todo lo doble, considerado anormal.

Precisamente, con ese pensamiento en la cabeza, cuando una persona moría… los nahuas y los mayas sacrificaban un perro y lo enterraban con el difunto. Esto era así, pues se pensaba que cuando el espíritu del muerto llegara al gran río del inframundo, encontraría al del perro y se montaría en su lomo con la intención de pasar por el caudal y llegar ante la presencia del dios de la muerte.

¿Qué tipo de perros existían en el México antiguo?

La información ofrecida con anterioridad es del texto de Mercedes de la Garza y la presente sobre los tipos de perro es sacada de la Revista UNAM, quien comparte que existían al menos 5 tipos o razas de perros.