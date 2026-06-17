¿Cómo se veía a los perros en las civilizaciones prehispánicas?
Los perros eran importantes para ciertas civilizaciones prehispánicas, pero eran vistos desde perspectivas distintas a la actualidad. Esto se sabe.
De manera ya popularizada por películas de alcance mundial, se entiende que los perros son bastante relevantes en la cosmovisión de algunos de los pueblos prehispánicos. Por ello, repasar la importancia y el sitio que le daban en el México antiguo, sirve para seguir apreciando el conocimiento que ciencias como la arqueología le ofrecen al presente pese a estudiar elementos de hace miles de años.
¿Cómo veían a los perros los pueblos antiguos de México?
Aunque el día de hoy los perros son animales también importantes en la vida de las personas, la visión sobre ellos no se compara a lo que pensaban los antiguos pobladores de Mesoamérica. Por ello vale la pena recordar que eran animales sumamente sagrados y respetados, pues se les consideraba guías espirituales que llevaban a las personas en el camino hacia la muerte.
Las culturas pasadas náhuatl y mayas, llamaban xoloitzcuintli a la ya conocida particular raza del xoloitzcuintle, y por ser “extraño” lo consideraban sagrado. Tenían funciones para representar a los hombres en el sacrificio y conducir a sus espíritus al inframundo. Ya como deidad, se le conocía con el nombre de Xólotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xólotl tenía el encargo de conducir al Sol al inframundo y era patrón de todo lo doble, considerado anormal.
Precisamente, con ese pensamiento en la cabeza, cuando una persona moría… los nahuas y los mayas sacrificaban un perro y lo enterraban con el difunto. Esto era así, pues se pensaba que cuando el espíritu del muerto llegara al gran río del inframundo, encontraría al del perro y se montaría en su lomo con la intención de pasar por el caudal y llegar ante la presencia del dios de la muerte.
@historiadoresv 🐾 ¿Sabías que los perros en el mundo maya no solo eran mascotas? Fueron alimento, compañeros espirituales y parte de rituales sagrados. Un reciente estudio en el Ceibal (Guatemala) reveló que algunos de estos perros eran alimentados con maíz 🌽 ¡y viajaban más de 200 km desde tierras volcánicas del sur! 🌋 📜 Fuente: Sharpe, E., Smith, R., Thompson, L., & Gómez, A. (2024). An isotopic examination of Maya Preclassic and Classic animal and human diets at Ceibal, Guatemala. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/379874602_Sharpe_et_al_2024_An_isotopic_examination_of_Maya_Preclassic_and_Classic_animal_and_human_diets_at_Ceibal_Guatemala #Maya #Mesoamérica #Ceibal #Arqueología #ElSalvador #guatemala #perro #PerrosDeRitual ♬ sonido original - historiadoresv
¿Qué tipo de perros existían en el México antiguo?
La información ofrecida con anterioridad es del texto de Mercedes de la Garza y la presente sobre los tipos de perro es sacada de la Revista UNAM, quien comparte que existían al menos 5 tipos o razas de perros.
- Mayas o de Nariz Corta - Estos estaban precisamente en el área maya y se distinguían por tener un rostro corto y cuerpo mediolineo, el cual era menor al de tipo común.
- Xoloitzcuintle - Este se encontraba en toda Mesoamérica y tenía la dentición completa.
- Tlalchichi - Era enano y de cuerpo alargado y también estaba en todo el territorio mesoamericano.
- Loberro - En el centro de México se practicó la cruza de lobos con perros, para obtener especies híbridas, llamadas loberros. También estaban en toda Mesoamérica.
- Perro común no especializado - Era un perro común y estaba también en todo el territorio.