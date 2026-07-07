Conoce todo sobre Mictlantecuhtli... el dios del inframundo

Los dioses en las civilizaciones prehispánicas tenían múltiples matices alrededor. En este caso, Mictlantecuhtli es uno de los seres más particulares dentro de la cosmovisión mexica. El señor de los muertos y su labor en el Mictlán era la del dueño de las sombras y guardián del descenso eterno. Sin embargo, no reinaba en un lugar de tormento perpetuo, por ello incluso se le relacionaba con la semilla de la vida.

¿Quién es Mictlantecuhtli, el señor de los muertos?

Conocido también como el dios de la oscuridad en la civilización mexica, era el encargado de recibir en el inframundo a todos los que morían de causas naturales. Se indica que fue creado por los dioses Huitzilopochtli y Quetzalcoátl, entendiendo que para valorar la vida, se debía crear la muerte. Su nombre proviene de la lengua náhuatl y se divide en dos palabras: Mictlán, que significa mansión de los muertos y tecuhtli… que se traduce como señor.

Se indica que cuando los españoles llegaron a lo que después se convirtió en México, interpretaron a Mictlantecuhtli como el diablo y al Mictlán como el infierno. Sin embargo, fue un error de interpretación muy evidente. La mansión de este dios no era un lugar de tinieblas ni de castigo… simplemente era el sitio a donde los muertos iban.

En ese sentido, cuando Quetzalcoátl dio vida al hombre, el señor del reino de los muertos custodia esos huesos donde se depositó la semilla de la vida. Algunos códices dictaminan que ese momento se definía como el nacimiento y la decepción, sin embargo algunos antropólogos aseguran que eso significa la vida y la muerte por igual.

¿Mictlantecuhtli no recibía a todas las personas que morían?

Tal como ya se indicó, no. él recibía solamente a las personas que morían de manera natural. Es decir, casos como los guerreros mexicas y mujeres fallecidas al momento de dar a luz, llegaban a la morada del Sol… donde todos los días acompañan hasta el mediodía al astro durante 4 años. Al cuarto año se convierten en colibríes y bajan a la tierra para alimentarse del néctar de las flores.

Casos como los ahogados o fallecidos por culpa de un rayo, tampoco llegan con Mictlantecuhtli, sino que arriban a un lugar de delicias en medio de un jardín verde repleto de flores, donde reina el dios Tláloc. Y en el caso de los bebés que nacen muertos o que no prueban alimento sólido, van al Chichihuacuauhco, árbol con una nodriza lleno de frutos con forma de mamas… donde los pequeños toman leche.