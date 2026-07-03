¿Los aztecas y los mexicas son lo mismo? La arqueología responde

A lo largo de los años recientes ha existido un anhelo y ánimo porque las personas entiendan un poco - o mucho - de sus orígenes. En México hablar de los orígenes es entender lo que pasó previo a la llegada de los españoles al continente americano. En ese sentido, uno de los aspectos más comunes es entender y/o decir que los aztecas y los mexicas son los mismos. La arqueología responde a dicha situación.

“La venganza de Moctezuma” capítulo de Rutas de la Vida

¿Los aztecas y los mexicas eran el mismo pueblo?

La respuesta breve es que no y disciplinas como la arqueología indican que los aztecas fueron los primeros habitantes de la mítica Aztlán. Tanto los documentos prehispánicos como las crónicas de los españoles hablan de un lugar llamado Aztlán, aunque su ubicación exacta (incluso algunos cuestionan su existencia) no se puede documentar. En dicho sentido, los aztecas precisamente significa “los que vienen de Aztlán”.

Narran los distintos documentos, que cerca del 1064 de nuestra era, los aztecas salieron de su tierra pues el dios Huitzilopochtli los llamó a una nueva tierra para vivir. Fue cuando llegaron al Lago de Texcoco para fundar México-Tenochtitlán, sitio donde vieron la señal del águila parada sobre un nopal. Poco a poco crearon su propia identidad, hasta que se convirtieron en los mexicas… que en náhuatl significa “los que vienen de México”.

En ese sentido, el imperio que se levantó debería ser llamado mexica, pues fueron los que fundaron la gran ciudad y la hicieron fructificar. Los que llegaron ahí eran los aztecas y los que desarrollaron el poderoso imperio (mexicas) ya incluían otra forma de identidad tras la salida de su tierra de origen.

¿Entonces por qué se dice que los mexicas y los aztecas son lo mismo?

La realidad es que la mayoría de los mexicanos en la actualidad no se detuvieron a entender la diferencia. Aunque los aztecas eran parte del imperio mexica, los mexicanos (como incluso los llamaron desde el principio los españoles) formaban parte de multitud de pueblos que establecieron y desarrollaron hasta su máximo esplendor la gran Tenochtitlán.

#mexicas #historiademexico #librosen60seg #booktokespañol #lectorestiktok ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya @pagina.18 Aztecas y mexicas suelen usarse casi como sinónimo, sin embargo, no hablamos de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Conoce la historia en este video de Página 18. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, en su libro “Tenochtitlan”, mencionó que “los aztecas, mexicas o tenochcas” fueron un pueblo que vivió su momento de esplendor hacia los siglos XV y principios del XVI llegando a buena parte de Mesoamérica”. Y luego hace una distinción. “Son diferentes nombres con los que se conoce a este pueblo. Según los relatos, al estar en Aztlan eran aztecas o aztatecas. Durante la peregrinación cambian a mexicas, conforme a lo que les indica su dios Huitzilopochtli. Al llegar a Tenochtitlan y fundar su ciudad se les denomina tenochcas”. En el caso del libro de Matos Moctezuma, el arqueólogo y antropólogo mexicano se decantó por el uso de mexicas para la definición de este pueblo. En tanto, el arqueólogo Enrique Vela, definió lo siguiente al respecto en un artículo del medio Arqueología Mexicana 2: “los mexicas son los habitantes de México. Son tenochcas los que habitaban Tenochtitlan y tlatelolcas los de Tlatelolco… Es exacto decir mexicas cuando uno se refiere a los originarios de esas ciudades, y no lo es tanto para referirse a otros grupos contemporáneos”. Entonces, ¿es correcto decirles aztecas a los habitantes de Tenochtitlan? “Azteca es pues es un vocablo erróneo si uno se refiere a los habitantes de Tenochtitlan y Tlatelolco pero puede resultar medianamente útil si se utiliza para referirse a los grupos de habla nahua del Centro de México en el Posclásico Tardío, incluidos los mexicas, sin dejar de reconocer que cada uno de estos poseía su propia identidad étnica y cultural”, redactó Vela. En fuentes internacionales como la BBC encontramos consenso en la definición. “Pese a que suelen usarse como sinónimos, los aztecas y los mexicas no eran el mismo pueblo: los primeros eran los habitantes de la mítica Aztlan; los segundos, un grupo que se separó de ellos”, redactó Darío Brooks en un artículo de la BBC 3. #azteca

Muchas personas en la actualidad no entienden el origen ni muchos de los datos históricos o lingüísticos. Historiadores como Federico Navarrete destacan que los aztecas renunciaron a ese nombre de manera deliberada al consumar el establecimiento de aquella promesa que le hizo su dios. Ante eso, debería tomarse en cuenta dicha situación cuando se habla de las culturas prehispánicas.