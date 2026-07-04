Esta es la historia prehispánica sobre cómo el fuego llegó al poder de los seres humanos

En la actualidad se entienden muchas cosas del pasado gracias a ciertas disciplinas, pero también a tradiciones orales que se mantuvieron propagando un mensaje respecto de lo que pensaban los antepasados. Y alrededor de un animalito muy particular, se sabe que hay una historia sobre cómo el fuego llegó al poder de los humanos… cuando antes solo pertenecía a los dioses.

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¿Qué dice la historia del tlacuache y el fuego?

Una leyenda náhuatl dictamina que en el pasado el fuego era un elemento desconocido para los humanos. Comían todo crudo, pasaban frío en invierno y realmente padecían hasta que el sol llegara en las mañanas. Fue así que las personas se juntaron para ver si se podía hacer algo… hasta que un milagro ocurrió.

De alguna manera el fuego llegó de una gran estrella e impactó en la tierra consumiendo unos árboles en el camino. Sin embargo, los gigantes de la zona (enemigos de los humanos) junto con el tigre, encerraron este milagro en una zona donde pusieron ejércitos a resguardarlos. Cada uno de los que trataban de robarle eran asesinados por quienes protegían el tan ansiado objeto.

Entonces, aunque el venado y el armadillo se burlaban de él, el tlacuache logró llegar hasta el campamento enemigo, pasó desapercibido por unos días y cuando menos lo pensaban… robó una parte del fuego incendiando su cola. Pese a que en la persecución el tigre lo alcanzó y lo maltrató, este animalito guardó la llama en su "bolsa" y llegó rodando hasta donde estaban el resto de animales y los humanos… quienes prendieron diversos objetos para poseer también el cobijo del calor.

¿Qué más se sabe de la historia del tlacuache y el fuego?

Esta es la historia bastante aceptada sobre cómo aquel tlacuache trajo fuego a los humanos. Y es que dentro de la cosmovisión prehispánica, se veía a este animal como uno astuto y sumamente generoso. Decidió sufrir lo necesario para conseguir un bienestar en general. Además, en un ámbito más terrenal, parece que los diversos idiomas traducen la palabra tlacua como comer… por lo que el marsupial mexicano podría ser correctamente definido como el animalito comelón.