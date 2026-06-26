3 zonas arqueológicas de México con una ingeniería acústica que desafía a la ciencia

México alberga algunas de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo, pero pocas personas saben que varias de ellas esconden fenómenos acústicos que continúan asombrando a investigadores y visitantes.

Se trata de Chichén Itzá , Edzná y Teotihuacán poseen características sonoras tan peculiares que permiten escuchar ecos inesperados, amplificar sonidos o generar efectos que parecen desafiar la lógica moderna. Según TecScience, del Tecnológico de Monterrey, aunque la ciencia ha encontrado algunas explicaciones, aún existen interrogantes sobre el nivel de conocimiento que alcanzaron las civilizaciones que construyeron estos monumentos.

¿Por qué estas zonas arqueológicas tienen acústica?

El estudio del sonido en las antiguas ciudades prehispánicas ha abierto una nueva ventana para comprender cómo vivían y se comunicaban sus habitantes, indica National Geographic. Investigaciones recientes sobre la ciudad maya de Edzná han revelado que algunas de sus estructuras parecen haber sido diseñadas para amplificar y dirigir el sonido de manera estratégica.

Los especialistas recurren a una disciplina conocida como arqueoacústica para analizar cómo las antiguas civilizaciones aprovechaban las propiedades acústicas de plazas, templos y edificaciones con fines ceremoniales, sociales y políticos.

1. Chichén Itzá y el eco que imita al quetzal: Uno de los fenómenos acústicos más famosos de México ocurre frente a la pirámide de Kukulkán. Cuando una persona aplaude frente a la escalinata principal, el eco que regresa recuerda al canto del quetzal, un ave considerada sagrada por los mayas.

Cuando una persona aplaude frente a la escalinata principal, el eco que regresa recuerda al canto del quetzal, un ave considerada sagrada por los mayas. 2. Edzná y sus espacios diseñados para proyectar la voz: La antigua ciudad maya de Edzná destaca por poseer espacios donde el sonido parece viajar con una claridad excepcional. Estudios realizados en la Plaza Principal, la Gran Acrópolis y la Pequeña Acrópolis sugieren que ciertas áreas favorecían la propagación de la voz, facilitando ceremonias, reuniones y eventos multitudinarios sin necesidad de tecnología moderna.

Estudios realizados en la Plaza Principal, la Gran Acrópolis y la Pequeña Acrópolis sugieren que ciertas áreas favorecían la propagación de la voz, facilitando ceremonias, reuniones y eventos multitudinarios sin necesidad de tecnología moderna. 3. Teotihuacán y los ecos de la Ciudad de los Dioses: Teotihuacán también alberga fenómenos acústicos que siguen despertando el interés de la comunidad científica. En distintas áreas relacionadas con el Templo de la Serpiente Emplumada se han documentado efectos sonoros llamativos que pudieron influir en la experiencia de quienes participaban en ceremonias y actos públicos.

Lo que para muchos visitantes parece magia, para la ciencia representa una muestra del avanzado ingenio de las culturas que habitaron México mucho antes de la era moderna.