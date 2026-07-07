¿Cuál era la visión de los mesoamericanos alrededor del xoloitzcuintle?

Los animales eran figuras bastante veneradas y seguidas por los pueblos del México antiguo, por eso uno de los más característicos y particulares en la actualidad es el Xoloitzcuintle. Aunque los pueblos mesoamericanos le consideraban un animal doble (anormal), le consideraban sagrado y parte total de su pensamiento alrededor de la muerte.

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¿Cómo veían los mesoamericanos al xoloitzcuintle?

Esta visión sobre el xoloitzcuintle es sobre todo lo que pensaban las culturas nahuas y mayas. Aunque previo a la llegada de los españoles había varias especies de perros, el de esta raza era único, pues incluso los pueblos originarios lo veían como anormal. Y esa anormalidad le hizo ganar tintes divinos. Como bien se sabe, era el encargado de conducir a las personas en el inframundo y representar a los hombres en el sacrificio.

Mercedes de la Garza comparte en su texto (“El carácter sagrado del xoloitzcuintli entre los nahuas y los mayas”) que a pesar de algunas descripciones de historiadores españoles, estos animales tenían algunas variantes de forma natural. Había algunos que tenían pelo y otros que no poseían esa cualidad. Se indica que los pelones no tienen muchos dientes, tienen un grado más de temperatura corporal y suelen sudar mucho del vientre. Lo curioso con estos perros pelones, es que no ladraban ni gemían, por ello los primeros conquistadores les llamaban los perros mudos.

Sin embargo, los propios pobladores también les consideraban una anormalidad. Los nahuas le llamaban xolo a los jorobados, los enanos, los deformes o todo lo que era doble. Eran una deformidad, incluso es probable que bajo este pensamiento mataran a uno de los bebés cuando nacían gemelos humanos.

¿Por qué entonces el xoloitzcuintle era considerado divino?

Entendiendo un poco la manera de pensar de las civilizaciones prehispánicas, lo deforme/anormal era también un distintivo de especial. Se asegura que incluso enterraban al xoloitzcuintle con algunos cuerpos, precisamente para que le guiaran en la tierra de los muertos. Y de ahí se desprendió el desarrollo de Xolotl, una deidad gemela de Quetzalcoatl, quien era el encargado de conducir al Sol en su viaje por el inframundo. Xolotl era padre de todo lo doble/anormal… tal como sus representantes en la tierra de los vivos.