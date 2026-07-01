¿Los aztecas realmente vieron a un águila sobre un nopal devorando una serpiente? Esto se sabe

Si eres mexicano, es casi un hecho que leíste o escuchaste la historia de la fundación de lo que hoy es México. Se indicó que todo fue por la profecía cumplida a través de una imagen muy particular. En el sitio donde los aztecas encontraran un águila sobre un nopal devorando una serpiente… allí fundarían su imperio. Pero algunos expertos dudan un poco de dicha historia, esto es lo que se sabe.

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¿Es cierto que los aztecas vieron al águila sobre un nopal devorando una serpiente?

Este planteamiento de dicho acontecimiento es de parte del Maestro en Ciencias Antropológicas, Eduardo Matos Moctezuma. Y es que esta historia básicamente todos los mexicanos la dan por un hecho, pero es importante conocer sus matices o cuestionamientos necesarios. Y es que según narraciones de la fundación de Tenochtitlán del siglo XVI, no se especifica que hay un águila sobre un nopal devorando a una serpiente.

Estos discursos antiguos hablan de cómo los aztecas vieron al águila desplegando el vuelo, a un águila sobre un nopal o incluso a esta ave destrozando otras aves. Sin embargo, nunca se habla de la imagen icónica que incluso hoy está en el lábaro patrio. Todo indica que los mexicas se instalaron en el Lago de Texcoco porque se les permitió estar en dichas tierras, pues al salir de Chapultepec buscaron auxilio del gran señor de Azcapotzalco… Tezozómoc.

Entonces, la relación que los aztecas hicieron con el águila, hablaba de cómo Huitzilopochtli representa al Sol… pues es un ser que vuelo a lo más alto. El nopal habla de Cópil, un sobrino de Huitzilopochtli, quien cae ante el gran dios y su corazón es lanzado al lago… donde precisamente nace el nopal. Todo esto en una total relación con el sacrificio, la guerra y el triunfo del numen.

#tenochtitlan #ciudaddemexico #librosen60seg #booktokespañol #lectorestiktok #librosen60seg ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya @pagina.18 Los mexicanos hemos visto a lo largo de nuestras vidas el escudo nacional como el águila devorando la serpiente en un nopal, que a su vez fue señal para los mexicas para fundar Tenochtitlan, pero… ¿qué tan cierta es esta historia? Lo conocido es que Huitzilopochtli se manifestó a los señores de Aztlan para ordenarles que buscaran un nuevo lugar para establecerse. El sitio señalado estaría indicado por un águila posada sobre un nopal. Es en 1325 cuando los mexicas encontraron la señal en un islote en medio de un lago, en el valle de México. Ahí fundaron su nueva ciudad: Tenochtitlan. “La famosa y mítica señal se convirtió en el símbolo del pueblo mexica, en el símbolo del imperio, en el símbolo de Tenochtitlan, y logró vencer el tiempo para insertarse en el imaginario colectivo de la Nueva España durante los 300 años de dominación llegando hasta México independiente para convertirse en el escudo nacional”, escribió Alejandro Rosas, en su libro “La Ciudad de México”. “Ningún documento, códice o pintura menciona a la serpiente en la leyenda original de la fundación de Tenochtitlan. En algunas ilustraciones mexicas, como el Códice Mendoza, sólo se muestra un águila, mientras el Códice Rámirez refiere que Huitzilopochtli ordenó a los aztecas encontrar un ave majestuosa parada sobre un nopal. En el texto del cronista Chimalpahin, el águila está devorando algo, pero no se menciona qué es”, agregó el autor del libro. De acuerdo a esta fuente, la serpiente apareció en el escudo indígena muchos años después de la conquista de México y como una referencia al mal. Surgió de una traducción incorrecta de la Crónica Mexicáyotl de Fernando de Alvarado Tezozómoc. Una frase en náhuatl que significaba “la serpiente silba” fue traducida como “la serpiente es destruida”. Por su parte, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, se manifestó sobre el caso en una clase magistral como parte del ciclo “Grandes Maestros” en 2021. “Fray Diego Durán presenta en su historia dos láminas, una de ellas el ave o águila devorando pájaros y en otra la presenta con una serpiente en el pico, ¿por qué prevalece ésta última? Porque como en diversas sociedades del mundo el águila es un elemento de poder, inclusive en la simbología cristiana”, dijo Matos Moctezuma 2. “Izcóatl, señor de Tenochtitlan, ordena que se reescriba la historia, y empieza a inventar una nueva historia. A mi juicio ahí nace el concepto del águila parada sobre el nopal. El águila representa a Huitzilopochtli”, agregó el investigador. #mexicas

¿Entonces el águila sobre un nopal devorando a una serpiente es una mentira?

Precisamente la reflexión del autor del texto ¿Vieron los mexicas al águila parada sobre el nopal?, indica que si bien no hay registro de una visualización específica de todos los elementos que hoy se encuentran en el escudo nacional, la construcción de identidad de los mexicas se forjó a través de dichos elementos. El águila, el nopal e incluso el agregado de la serpiente hizo que poco a poco se construyera una historia que siempre tiene un límite invisible entre lo “riguroso” de los hechos y la épica.