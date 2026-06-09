Qué hay debajo del Zócalo de la CDMX: estas imágenes revelan un “mundo” oculto

Miles de personas caminan todos los días por el Zócalo de la Ciudad de México sin imaginar que bajo sus pies se encuentra un impresionante conjunto de vestigios arqueológicos que revelan parte de la historia de la antigua Tenochtitlan. Bajo una de las plazas más importantes del país permanecen ocultos templos, muros, esculturas y estructuras que han sobrevivido durante siglos. Gracias a las excavaciones realizadas a lo largo de varias décadas, los especialistas han logrado descubrir y documentar una parte fundamental del pasado mexica.

Esto es lo que había debajo del Zócalo de la CDMX

Debajo del corazón de la capital mexicana se conserva una parte esencial de la antigua Tenochtitlan . De acuerdo con un reportaje publicado por Infobae, bajo diversas zonas del Centro Histórico se encuentran restos de la ciudad construida por los mexicas, incluidos edificios ceremoniales, canales y construcciones que formaban parte de la vida cotidiana antes de la llegada de los españoles. Estos hallazgos han permitido reconstruir cómo era una de las ciudades más impresionantes de Mesoamérica.

El descubrimiento de estos vestigios no ocurrió de la noche a la mañana. A lo largo de los años, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han realizado excavaciones en distintos puntos del Centro Histórico, encontrando evidencias que permanecieron enterradas bajo capas de construcciones coloniales y modernas. Cada nuevo hallazgo aporta información valiosa sobre la organización urbana, las creencias religiosas y las costumbres de los antiguos habitantes de la región.

Las imágenes captadas durante diversas exploraciones muestran estructuras sorprendentes que permanecen ocultas para la mayoría de los visitantes. Entre los descubrimientos más importantes destacan muros ceremoniales, pisos originales, ofrendas rituales y restos arquitectónicos relacionados con el recinto sagrado de Tenochtitlan. Algunos de estos espacios se conservan en excelentes condiciones gracias a que permanecieron protegidos bajo tierra durante cientos de años.

Antes y después del Zócalo de la CDMX: así lucía en la antigüedad

Uno de los proyectos más recientes que permite observar parte de este patrimonio es el Museo de Sitio ubicado bajo la Plaza Manuel Gamio, muy cerca del Templo Mayor. Según información de México Desconocido, este espacio subterráneo exhibe importantes vestigios mexicas encontrados durante trabajos de rehabilitación urbana. El recinto ofrece a los visitantes una experiencia única para descubrir la historia oculta que permanece debajo de las calles del Centro Histórico.

Las redes sociales también han contribuido a mostrar este fascinante mundo subterráneo que permanece bajo la Ciudad de México. Un video compartido en Instagram por Andrés Semo, Ingeniero Geomático de la UNAM, se volvió viral al revelar imágenes de túneles arqueológicos, estructuras antiguas y áreas de excavación que normalmente permanecen fuera de la vista del público. Las escenas despertaron la curiosidad de miles de usuarios que desconocían la magnitud de los vestigios que aún se conservan bajo la capital mexicana.

Los especialistas consideran que gran parte de la antigua Tenochtitlan sigue enterrada bajo edificios, calles y plazas del actual Centro Histórico. Por ello, cada obra de infraestructura representa una oportunidad para descubrir nuevos fragmentos de la ciudad mexica y ampliar el conocimiento sobre una de las civilizaciones más importantes de América.

Lo que existe debajo del Zócalo es mucho más que ruinas arqueológicas: es una auténtica ventana al pasado de México. Cada muro, escultura y ofrenda hallada bajo tierra ayuda a comprender cómo vivían los mexicas y demuestra que, incluso en una de las ciudades más grandes del mundo, todavía existen secretos históricos esperando ser descubiertos.