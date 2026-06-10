¡Los arqueólogos no dan crédito! Encuentran extraños símbolos bajo la Catedral de Notre Dame, los cuales ponen en jaque más de 1700 años de historia

Las excavaciones que recientemente se están realizando en la famosa Catedral de Notre Dame han revelado importantes hallazgos de la Catedral de París. Recientemente, arqueólogos han definido estos trabajos como “la excavación del siglo”, ya que, se han desenterrado auténticas monedas del imperio romano, restos de edificaciones antiguas y una serie de extraños símbolos grabados en recipientes medievales, cuyo significado aún es desconocido.

Lo que comenzó como trabajos relacionados con la remodelación de la zona y la restauración posterior al incendio de 2019, ha permitido documentar cerca de 1,700 años de ocupación continua en el corazón de París, desde la antigua romana de Lutecia hasta la metrópoli moderna. Los investigadores también han localizado en las profundidades de la Catedral silos de almacenamiento de la época merovingia y carolingia, así como objetos cotidianos excepcionales conservados que ofrecen una venta única a la vida de generaciones pasadas.

Asimismo, uno de los descubrimientos que más intriga a los arqueólogos son unas inscripciones rojas encontradas en piezas de cerámica medieval recuperadas de antiguas letrinas. Hasta ahora, los especialistas no han logrado determinar con certeza que representan estos símbolos ni cuál era su función, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación sobre las prácticas comerciales, religiosas o sociales de la época.

¿Por qué los hallazgos en la Catedral de Notre Dame pueden cambiar la historia?

La importancia de la excavación va más allá de los objetos encontrados, ya que los vestigios permiten construir cómo evolucionó París durante casi dos milenios y ofrecen evidencia directa de etapas históricas poco documentadas. Asimismo, los hallazgos confirman la continuidad de la ocupación humana en la Île de la Cité considerada el núcleo donde nació la capital francesa.

Asimismo, investigadores han destacado que cada capa de tierra descubierta aporta información sobre la transición entre la ciudad romana de Lutecia, los asentamientos medievales y la construcción de Notre Dame en el siglo XII. Los misteriosos símbolos hallados en la cerámica podrían revelar aspectos desconocidos de la comunicación, las creencias o las actividades económicas de aquellos habitantes, lo que ayudaría a comprender mejor cómo se formó la identidad cultural de París.