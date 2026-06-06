Conoce la ciudad prehispánica con más vestigios del Juego de Pelota en México

En estos días donde el mundo entero está absorto completamente en el mundo futbolístico, en la antigüedad se jugaba el denominado Juego de la Pelota. Y precisamente en muchas de las zonas arqueológicas de México, correspondientes a Mesoamérica, hay vestigios de esta práctica que se relacionaba con su religión y cosmovisión del universo. Por eso conoce Cantera, el lugar por excelencia de esta práctica prehispánica.

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¿Por qué Cantera es importante para el Juego de la Pelota?

Cantera es el nombre de un pueblo que tiene una importante zona arqueológica al norte de Puebla. Allí se encontró uno de los vestigios más importantes alrededor del Juego de la Pelota, adjudicado a las culturas prehispánicas desarrolladas en lo que hoy es el territorio mexicano. Ante eso, es necesario que sepas qué se sabe de este espacio que tiene múltiples particularidades en el aspecto arqueológico.

En Cantera prueba se encontraron al menos 27 canchas donde se practicaba este deporte característico del México prehispánico, en el cual se golpeaba el balón de caucho sólido de un lado a otro. Las reglas no quedan del todo esclarecidas, pero era por equipos que mandaban el balón hacia las paredes o hacia el famoso arquillo que se encontraba en la parte de arriba.

El sitio en cuestión dejó en claro que el Juego de la Pelota formaba parte total de la vida ritual, política y social de los habitantes de esta zona. Pero los grandiosos datos no quedan allí, pues el enigma de Cantona no termina con la actividad deportiva.

#ZonaArqueológica #PueblaMágico #DescubreCantona #HistoriaDeMéxico ♬ sonido original - soycharlie.mx @soycharlie.mx 🏛️ Cantona: La ciudad perdida que superó a Teotihuacán 🌄 En el corazón de Puebla se encuentra Cantona, una de las ciudades prehispánicas más grandes de Mesoamérica y, sorprendentemente, ¡más extensa que Teotihuacán! 📜 Datos sorprendentes: • Más de 500 calles empedradas y 3,000 patios amurallados. • Fue una ciudad fortificada única en su tipo, construida entre los siglos VI y X. • Aún queda gran parte por excavar: ¡solo el 10% está descubierto! 💡 Atrévete a explorar: ✅ Recorre sus calzadas y siente cómo era caminar en una ciudad de hace más de 1,200 años. ✅ Disfruta de vistas espectaculares al volcán Citlaltépetl. ✅ Llévate fotos únicas en un sitio poco conocido, pero impresionante. 🎟️ Entrada: $90 MXN | Domingos: gratis para mexicanos. 👉 ¿Listo para caminar por la ciudad amurallada más grande del México antiguo? ——— 📍 Zona Arqueológica de Cantona, Puebla ——— #Cantona

¿Por qué esta zona relacionada con el Juego de la Pelota era especial?

Para agregar dos aspectos que envuelven en una mística especial a la zona de Cantona, Puebla, se encuentran estas particularidades.