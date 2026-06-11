¿Cuáles fueron las principales civilizaciones prehispánicas de México?

Aunque algunas fuentes hablan de las 7 grandes civilizaciones prehispánicas, algunos agregan otras tantas de un periodo mesoamericano que abarcó miles de años en lo que hoy se conoce como México. Por eso, es interesante saber cuáles son las características principales de estos pueblos y lo que dejaron para el presente dentro del mundo de la arqueología.

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¿Cuáles son las principales características de las civilizaciones prehispánicas de México?

Grandes hallazgos arqueológicos han determinado mucho de lo que se sabe en la actualidad sobre los pueblos originarios. Gracias a ello, se argumenta que algunas características comunes entre ellas radican en el manejo de la dualidad, adoración de varios dioses similares, canchas de juego pelota con anillos y marcadores, celebración de fiestas en fechas determinadas, calendario ritual de 260 días y otros de 365, sistema de numeración vigesimal, superposición de edificios y preponderancia de centros ceremoniales.

¿Cuáles son las principales 7 civilizaciones prehispánicas?

Cultura Purépecha - Se indica que estuvieron cerca de 400 años en desarrollo (1200 al 1400 d.C). Su lugar de origen era la parte noreste de Michoacán y siempre se presume de ellos que fueron de las pocas civilizaciones que no fue conquistada por los aztecas.

Cultura Zapoteca - Este pueblo se desarrolló entre el 400 y el 900 d.C. en Puebla, Guerrero y el Valle de Oaxaca. Un dato interesante es que todavía quedan descendientes directos de estos pueblos en zonas rurales de México. Y algunas fuentes argumentan que de ellos viene la celebración del Día de los Muertos.

Cultura Maya - Además de Yucatán esta civilización conquistó Belice, Guatemala, mas zonas de El Salvador y Honduras. Eran expertos en materias como matemáticas, astronomía,

Cultura Teotihuacana - Las ruinas de esta civilización recaen en el Estado de México, donde se sabe que cayeron de su esplendor cerca del 900 d.C. Sus máximos legados eran las construcciones monumentales y las historias de su politeísmo donde destacan deidades como Quetzalcóatl. Tenían una vida llena de guerra, comercio y agricultura.

Cultura Azteca/Mexica - Fueron durante 200 años la civilización más poderosa del México antiguo. Se indica que ante la conquista española, contaban con 22 millones de habitantes. Pese a que estaban asentados en la actual CDMX, gobernaron sobre parte de Guatemala, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.