Esta es las esplendorosa ciudad prehispánica que nadie derrotaba; no se sabe quiénes vivieron ahí

Cuando se habla de las civilizaciones prehispánicas siempre existe una pizca de misterio, pues la arqueología es un acercamiento extraordinario a lo que eran… pero no lo es todo. Por ello, al meditar en las diferentes ruinas o zonas arqueológicas que siguen de pie, es un excelente momento de cuestionar. Y así, llega a conocimiento de todos Cantona, ciudad prehispánica levantada como infranqueable y sin información de quiénes habitaron allí.

‘Pasión y gloria del fútbol’, María Laura Medina de Salinas se presenta en la inauguración de la experiencia inmersiva e interactiva de la Ciudad de México

¿Por qué Cantona es una ciudad prehispánica llena de misterio?

Cantona es una zona arqueológica que reside en el norte del estado de Puebla. Esta ciudad prehispánica ha sido investigada y catalogada como un espacio lleno de misterio. Hoy yace como una oportunidad de recorrerla al aire libre y así entender rasgos urbanos particulares en alrededor de 12 kilómetros cuadrados.

En el espacio ya mencionado se encontraron alrededor de 30, 000 patios residenciales, 13 calzadas principales con un complejo sistema vial, más de 500 calles empedradas y perfectamente delineadas y no se encontraron plazas abiertas como en otras ciudades mesoamericanas. Por eso los expertos concluyeron que existía un fuerte control social, lo que se traduce en una perfecta organización cívico-militar.

Se indica que Cantona era una ciudad prehispánica inquebrantable, pues estaba construida sobre un campo volcánico. Esto le aportaba ventajas defensivas ante invasores, además de que controlaba rutas comerciales importantes entre el Golfo de México y el Altiplano Central. Así se concluye que era un centro económico principal de la región.

¿Qué civilización pobló esta ciudad prehispánica?

En más de la magia generada alrededor de este sitio mítico, se especifica que no hay indicios de ser poblada por las grandes civilizaciones mesoamericanas conocidas. No parece que mexicas, mayas o zapotecas hayan sido los causantes de que esta ciudad prehispánica brillara en su máximo esplendor entre los siglos VII y X.

Y entre los grandes atractivos de esta zona mesoamericana, se encuentran los hallazgos de hasta 27 espacios donde presumiblemente se practicaba el Juego de la Pelota. Incluso uno de los complejos deportivos-rituales-espirituales tiene una medida de 1.7 hectáreas. Ante eso, el enigma realmente atrapa a todos los que han conocido el espectacular espacio.