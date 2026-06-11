¿Cómo era visto el dios jaguar en las civilizaciones prehispánicas?

La arqueología ha dejado unos cuantos destellos de la magnificencia de culturas que se ha comprobado tenían un conocimiento impresionante en distintas disciplinas. Sin embargo no se trata solamente de pirámides destruidas, sino de todo el conocimiento que emana de esos vestigios de las sociedades del mundo prehispánico. Por eso, vale la pena entender un poco de la cosmovisión del dios jaguar.

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¿Qué representaba el dios jaguar para las civilizaciones prehispánicas?

Para empezar, se indica que las civilizaciones prehispánicas comparten la característica de que eran politeístas. Ante eso, también tenían similitudes y sus debidas diferencias al venerar a sus distintos dioses, como lo es caso del dios jaguar. Por ello es importante entender que dentro de su cosmovisión, estas figuras y su desarrollo como deidades era de suma importancia para el desarrollo de la vida y la muerte.

En ese sentido, el dios jaguar en lo general era un símbolo sagrado con relación al inframundo, la fertilidad, la oscuridad y el poder. Algunos pueblos decían que su piel “con manchas” era una representación del cielo estrellado y todo el ente deificado de este animal tenía un estrecho vínculo con las fuerzas ocultas de la tierra.

¿Cómo veían al dios jaguar las civilizaciones prehispánicas: similitudes y diferencias?