¿Cómo era visto el dios jaguar en las civilizaciones prehispánicas?
La arqueología se conoce por las estructuras, pero los hallazagos ayudan a conocer la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas. Asi veían al dios jaguar.
La arqueología ha dejado unos cuantos destellos de la magnificencia de culturas que se ha comprobado tenían un conocimiento impresionante en distintas disciplinas. Sin embargo no se trata solamente de pirámides destruidas, sino de todo el conocimiento que emana de esos vestigios de las sociedades del mundo prehispánico. Por eso, vale la pena entender un poco de la cosmovisión del dios jaguar.
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¿Qué representaba el dios jaguar para las civilizaciones prehispánicas?
Para empezar, se indica que las civilizaciones prehispánicas comparten la característica de que eran politeístas. Ante eso, también tenían similitudes y sus debidas diferencias al venerar a sus distintos dioses, como lo es caso del dios jaguar. Por ello es importante entender que dentro de su cosmovisión, estas figuras y su desarrollo como deidades era de suma importancia para el desarrollo de la vida y la muerte.
En ese sentido, el dios jaguar en lo general era un símbolo sagrado con relación al inframundo, la fertilidad, la oscuridad y el poder. Algunos pueblos decían que su piel “con manchas” era una representación del cielo estrellado y todo el ente deificado de este animal tenía un estrecho vínculo con las fuerzas ocultas de la tierra.
¿Cómo veían al dios jaguar las civilizaciones prehispánicas: similitudes y diferencias?
- Cultura Olmeca - Según algunas conclusiones arqueológicas, la llamada cultura madre pensaba que las personas venían de una mezcla divina de los humanos y los jaguares. Esto se concluye por la forma de realizar sus tótems, que se representaban con rostros humanos con bocas atigradas y labios caídos.
- Cultura Mexica/Azteca - Esta civilización le llamaba Tepeyóllotl, que era básicamente el dios de los terremotos, los ecos y las montañas que se representaba con la forma del jaguar. Además, Tezcatlipoca (dios de la noche y la hechicería) tenía al jaguar como su nahual. Y cuando este dios fue derribado por Quetzalcóatl como el primer sol… la oscuridad recibió al dios de la noche en forma precisamente de jaguar.
- Cultura Maya - Este era un dios llamado B’ahlam o Balam que al atardecer se transformaba en jaguar y peleaba contra los señores de la muerte en la noche… saliendo victorioso al amanecer. Este dios jaguar del inframundo (Xibalbá) representaba al sol nocturno. Y otra variante tiene a Chuwaj que fue realmente venerada por gobernantes para avalar sus batallas, pues existía una conexión con el pensamiento del inframundo y la guerra.
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