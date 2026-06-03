Teotihuacán es un lugar sagrado y de los más visitados en el país, por lo que es el destino predilecto de los extranjeros que vengan al país a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero lo que muy pocos sabían es que debajo de las pirámides hay un túnel, que fue construido con fines que nadie se esperaba. ¡Sorprendente! Conoce los datos extremos sobre las pirámides de Guiza.

En 2018, el INAH y el Instituto de Geofísica de la UNAM confirmaron la existencia de una cámara subterránea y un túnel en la Pirámide de la Luna. De acuerdo con los primeros estudios, se dio por hecho que la excavación pudo haber sido utilizada para rituales, como una emulación del inframundo. Esta leyenda dice que Chichén Itzá fue construida por extraterrestres: qué opina la arqueología.

El túnel que existe debajo de las pirámides de Teotihuacán y muy pocos sabían de su existencia|BBC

Lo que debes saber de Teotihuacán

Teotihuacán es un destino que debes visitar si estás en la CDMX, ya que se ubica a tan solo 50 kilómetros de la ciudad, en el Pueblo Mágico de San Juan Teotihuacán, Estado de México. En este recinto puedes visitar sus pirámides, como la del Sol y la Luna, así como el palacio de Quetzalpapálotl y la Calzada de los Muertos.

En los pueblos de los alrededores se puede degustar pozole, caldo de barbacoa, setas al ajillo y los diferentes guisos hechos con conejo y codorniz. Asimismo, escamoles, caracoles y michicuiles, gusanos rojos fritos o tostados, según información del portal México Desconocido.

Algo que debes tomar en cuenta antes de acudir a Teotihuacán es seguir las indicaciones, ya que está prohibido tomar fotografías con cámaras profesionales debido a que la zona es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aunque sí se puede hacer uso de celulares, tablets y cámaras instantáneas.

Cabe destacar que la entrada es de 210 pesos para extranjeros, mientras que para los mexicanos es de 105 pesos, pero todos los domingos el ingreso es gratuito para las personas que puedan acreditar que son residentes del país.