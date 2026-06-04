Estas son las 3 curiosidades más LOCAS sobre el calendario maya
El calendario maya tiene varios mitos alrededor y es momento de que conozcas los datos más locos sobre este descubrimiento milenario. Tiene vigencia hasta hoy.
No es exagerado decir que los aportes de esta civilización hicieron historia y hoy siguen totalmente vigentes. Se les considera expertos en las matemáticas, a tal grado que permitieron que hoy se utilice el calendario que ellos concretaron desde hace miles de años. Por ello, he aquí unas curiosidades de lo que se conoce como el calendario maya.
¿Qué es el calendario maya?
Este se podría definir como un sistema de ciclos astronómicos y rituales conectados entre sí. Estos se lograron gracias a la capacidad de lograr cálculos matemáticos por parte de los sabios de esta civilización. Los principales son el Calendario Astronómico (Haab’), Calendario Ritual (Tzolk’in) y la Cuenta Larga (Tziikhab.
Sin embargo, se debe indicar que el calendario maya no es esa pieza arqueológica que tanto se conoce alrededor del mundo, sino que se refiere de manera más precisa a los ciclos ya mencionados, que también incluyen los Nueve Señores de la Noche, la Serie Lunar, los 819 días y el de Venus y Marte.
@tequilaclase33 Con el fin del año ya es hora de conseguir un nuevo calendario. Pero, ¿con cual te irás? Quizás los mayas tienen la respuesta… @lmejiaahrens #maya #calendariomaya #historia #mexico ♬ original sound - Clase 33
¿Cuáles son los 3 datos más curiosos del calendario maya?
- Números - Según fuentes como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la CONACULTA, se encontraron cerca de 1000 signos descifrados desde 1562. Allí el primero en darle significado a la escritura maya fue un tal Fray Diego de Landa.
- Observatorios - El calendario maya (todo el sistema de ciclos interpretados por esta civilización) fue posible gracias a los observatorios astronómicos que se crearon. Allí destaca el de El Caracol, ubicado hoy día en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el cual tiene una semejanza arquitectónica a los construidos en la actualidad.
- Desciframiento - El estudio de la escritura maya se realizó por más de 200 años. Todo comenzó gracias al conocimiento transmitido por el Códice de Dresde, que era un libro de papel amate con glifos que describen el uso de los calendarios, predicción de eclipses y otros eventos astronómicos.