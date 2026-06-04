Estas son las 3 curiosidades más LOCAS sobre el calendario maya

No es exagerado decir que los aportes de esta civilización hicieron historia y hoy siguen totalmente vigentes. Se les considera expertos en las matemáticas, a tal grado que permitieron que hoy se utilice el calendario que ellos concretaron desde hace miles de años. Por ello, he aquí unas curiosidades de lo que se conoce como el calendario maya.

¿Qué es el calendario maya?

Este se podría definir como un sistema de ciclos astronómicos y rituales conectados entre sí. Estos se lograron gracias a la capacidad de lograr cálculos matemáticos por parte de los sabios de esta civilización. Los principales son el Calendario Astronómico (Haab’), Calendario Ritual (Tzolk’in) y la Cuenta Larga (Tziikhab.

Sin embargo, se debe indicar que el calendario maya no es esa pieza arqueológica que tanto se conoce alrededor del mundo, sino que se refiere de manera más precisa a los ciclos ya mencionados, que también incluyen los Nueve Señores de la Noche, la Serie Lunar, los 819 días y el de Venus y Marte.

¿Cuáles son los 3 datos más curiosos del calendario maya?