2 lugares turísticos que hoy todos aman y antes los Mayas los consideraban entradas al inframundo

Los cenotes y cuevas de la Península de Yucatán son hoy algunos de los atractivos turísticos más visitados de México. Miles de viajeros llegan cada año para nadar en sus aguas cristalinas o explorar sus impresionantes formaciones naturales. Sin embargo, para la antigua civilización Maya estos sitios tenían un significado mucho más profundo: eran considerados portales hacia Xibalbá, el inframundo.

¿Por qué los cenotes eran entradas al inframundo para los Mayas?

Uno de los ejemplos más conocidos son los cenotes de Quintana Roo y Yucatán, considerados por los Mayas como puertas hacia el mundo de los muertos. Estas formaciones naturales surgieron hace miles de años tras el colapso de la roca caliza, dejando al descubierto depósitos de agua dulce. Actualmente, son paradas obligadas para quienes visitan destinos como Cancún, Playa del Carmen o Tulum.

Las cuevas y los cenotes eran entradas al inframundo, según los Mayas.|(ESPECIAL/CANVA)

Sin embargo, para los antiguos mayas, estos espacios eran sagrados y funcionaban como accesos a Xibalbá. De acuerdo con información de la revista Arqueología Mexicana, en los cenotes realizaban ceremonias, ofrendas y rituales religiosos dedicados a sus dioses y al ciclo de la vida y la muerte, lo que los convirtió en sitios de enorme importancia espiritual.

Otro lugar fascinante es la cueva Actun Tunichil Muknal (ATM), uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Belice. Este sistema de cavernas atrae actualmente a viajeros de todo el mundo por sus pasajes subterráneos, formaciones rocosas y vestigios arqueológicos perfectamente conservados.

De acuerdo con BBC Mundo, los antiguos mayas consideraban esta cueva una entrada sagrada al inframundo debido a los restos humanos, cerámicas y objetos ceremoniales encontrados en su interior. Los arqueólogos creen que allí se realizaron rituales durante épocas de sequía y crisis con el objetivo de comunicarse con las deidades de Xibalbá y solicitar su intervención.

Qué hacer en estos Quintana Roo, Yucatán y Belice

Si visitas los cenotes de Quintana Roo, podrás nadar en aguas cristalinas, practicar snorkel y explorar cavernas subterráneas rodeadas de exuberante naturaleza. Muchos de estos sitios también permiten realizar recorridos guiados para conocer su historia y relevancia dentro de la cultura maya.

Por otro lado, quienes recorren el sur del Caribe mexicano pueden complementar su viaje con experiencias culturales y ecoturísticas en la región fronteriza entre Quintana Roo y Belice. Esta zona destaca por su riqueza natural, arqueológica y por los proyectos que impulsan la integración turística entre ambos territorios, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de México.

Lo que para los mayas representaba una conexión con el más allá, hoy se ha transformado en una de las experiencias más sorprendentes y buscadas por los viajeros que desean descubrir los misterios del Mundo Maya.