Así eran los estereotipos de belleza de los Mayas: ojos cruzados y dientes incrustados

Cuando pensamos en los estándares de belleza actuales, solemos imaginar un tono de piel, sonrisas alineadas o determinadas características físicas promovidas por la moda. Sin embargo, para la civilización may a, la belleza seguía parámetros muy distintos que hoy podrían parecer sorprendentes.

¿Cómo eran los estereotipos de belleza de los Mayas?

Entre las élites mayas, una de las características más apreciadas era el estrabismo, es decir, tener los ojos ligeramente cruzados. Diversas investigaciones históricas señalan que esta condición era considerada un símbolo de distinción y atractivo.

De hecho, algunos padres colocaban pequeños objetos frente a la vista de los bebés para provocar que sus ojos se desviaran hacia el centro durante su crecimiento. Esta práctica estaba relacionada con ideales estéticos, pero también con creencias culturales y religiosas vinculadas a ciertas deidades mayas.

De acuerdo con National Geographic, otro de los rasgos más admirados era la modificación dental mediante incrustaciones de piedras preciosas. Los mayas desarrollaron avanzadas técnicas para colocar jade, turquesa, hematita o pirita directamente en los dientes. Lejos de ser una simple decoración, estas incrustaciones representaban estatus social, prestigio y poder dentro de la comunidad. Sorprendentemente, los artesanos mayas realizaban perforaciones extremadamente precisas sin dañar la pulpa dental, demostrando un notable conocimiento anatómico y odontológico para su época.

La belleza maya también incluía la deformación craneal intencional como símbolo de prestigio y pertenencia social. Desde la infancia, algunos miembros de las clases altas utilizaban tablillas o vendajes para modificar la forma del cráneo, logrando cabezas más alargadas. Este aspecto era considerado elegante y reflejaba la pertenencia a grupos privilegiados.

Según especialistas y divulgadores de la cultura maya, estas modificaciones corporales representaban identidad, prestigio y una profunda conexión con las tradiciones de sus ancestros.

Lejos de ser prácticas extrañas para su tiempo, estos ideales reflejan cómo cada cultura construye sus propios conceptos de belleza. Lo que hoy podría parecer inusual era, para los mayas, una forma de expresar estatus, espiritualidad y pertenencia social.

Sus dientes adornados con piedras preciosas, los ojos cruzados y las modificaciones corporales son prueba de una civilización que entendía la belleza desde una perspectiva profundamente ligada a su cosmovisión y a su identidad cultural.