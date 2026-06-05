Conoce los datos más random de El Caracol, observatorio astronómico creado por los mayas

Las culturas y/o civilizaciones antiguas descubrieron y enseñaron muchas cosas, pero cuando se habla de los mayas… la situación es todavía más impresionante. En este caso, El Caracol es uno de los espacios arqueológicos más interesantes. Situado en Chichén Itzá, este observatorio astronómico dejó vestigios de la gran sabiduría de esta civilización, referentes al tema de los elementos universales.

¿Qué es el observatorio astronómico, El Caracol?

Se cree que este observatorio es de las pocas estructuras construidas por los mayas de forma circular. Se usó para observar los astros desde las aperturas que tiene la estructura en la parte superior de la torre. La altura total del monumento es de 23 metros y se indica que la estructura se construyó durante el primer periodo de la ciudad militar.

El Caracol es una estructura construida en forma de torre circular asentada sobre una plataforma con una escalera central. Y en realidad este observatorio está construido en tres edificios superpuestos. La primera parte de la torre cilíndrica está formada por dos torres concéntricas que encierran un par de cámaras circulares, cada una con cuatro puertas.

Su segundo nivel está formado por su primer nivel y un segundo más angosto… que enmarca un friso. Dicho friso (sobre las puertas) tiene una máscara de Chaac y una figura sentada, enmarcada con alusiones a serpientes y plumas. Mientras que el tercer y el cuarto nivel están muy deterioradas, aunque allí se ven algunas aperturas que probablemente sirvieron para observar el cielo.

¿Qué estudiaron y cómo veían los mayas a sus descubrimientos en El Caracol?

Los mayas enfocaron sus análisis ocurridos en El Caracol - y otros espacios - en el sol, la luna y Venus, observando cuerpos visibles como Marte, Mercurio y otras estrellas. Allí sus más grandes astrónomos eran sus sacerdotes, quienes lograron el cálculo sumamente preciso de eclipses solares y lunares, los movimientos de planetas y estrellas, el año solar y la salida y puesta de Venus.

Los mayas pensaban que la astronomía y la cosmogonía tenían un vínculo intrínseco con su concepción mítica del universo. Los Señores del Universo eran las deificaciones del tiempo y los periodos en los que se divide. Allí les catalogaron periodos de vida y muerte, cada vez que el ciclo iniciaba y terminaba. Todo esto, mientras mantenían en control el orden del universo.