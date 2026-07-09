Así veían el inframundo los pueblos mesoamericanos

Según algunos documentos de historiadores españoles, los mexicas y otros pueblos mesoamericanos tenían su propio infierno y a su propio diablo. Sin embargo, algunos antropólogos han indicado que esto no es cierto, pues ni el Mictlán ni el Señor de los Muertos implican la misma cosmovisión que trajeron los españoles y su religión. Ante eso, vale la pena entender qué era el inframundo para las civilizaciones prehispánicas.

¿Qué era el inframundo para los mexicas?

Siendo los mexicas una de las civilizaciones más importantes del pasado dejan en claro que la manera de entender la muerte de parte de los mesoamericanos tienen matices y enfoques que no se pueden asemejar de manera directa con el pensamiento de los conquistadores. En este caso, el inframundo no era un sitio de castigo eterno, sino de transición y hasta regeneración.

El Mictlán para los mexicas era un sitio donde se continuaba el proceso de la vida (aunque suene de cierta forma paradójico). Allí llegaban los muertos que fallecían de forma natural o por enfermedades. Se creía que al llegar ahí, debían pasar por múltiples pruebas hasta la consumación de su descanso absoluto, espacio donde regían Mictantecuhtli y Mictecacíhuatl.

Según algunas fuentes arqueológicas y antropológicas, en este entendimiento de la vida después de la muerte había nueve etapas que cada muerto debía pasar: Apanohuayan, Tepetlmonamicyan, Iztepetl, Itzehecayan, Itpanohuayan, Itenmimiloyan, Teocoyohualoyan y Chiconahualoyan. Se indicaba que el xoloitzcuintle era un guía elemental para pasar cada una de las pruebas.

¿Cómo entendían el inframundo los mayas?

El inframundo de los mayas era nombrado Xibalba y se entendía como un laberinto subterráneo que se consideraba el lugar de los ancestros o también conocido como la casa de los miedos. Allí gobernaban los Señores del Xibalba, que eran los señores de la muerte y de la enfermedad. En general se le concebía como un lugar de dualidad e inversión, íntimamente relacionado con el agua… donde se consideraba a los cenotes como entradas directas a este sitio de muerte.

Y tal como ocurría en la visión de los mexicas, existía un enfoque alrededor de pruebas y enseñanzas que se lograban en este sitio, donde una de las historias más clásicas es la del Popol-Vuh, donde los dioses Hunahpú e Ixbalanqué (gemelos) derrotaron a los Señores del Xibalba.