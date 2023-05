¿De qué murió realmente el actor mexicano Charly Valentino?

A 7 años de que el actor mexicano, Charly Valentino, dejara este mundo, lo recordamos con cariño, pero, ¿qué pasó con el actor?, ¿de qué murió?, ¿cuándo? Pues aunque tenemos esas y muchas preguntas más sobre su fallecimiento, aquí te daremos algunas de las respuestas.

Actualización en el proceso de investigación del actor Octavio Ocaña.

¿Quién fue Charly Valentino?

Bueno, bueno, pero para empezar y entrar en contexto, te explico quién fue Charly Valentino. Carlos Aguilar Uriarte, mejor conocido en el mundo artístico como Charly Valentino, fue un actor y comediante mexicano que nos hizo reír a carcajadas con sus personajes en algunas películas y programas famosos.

Charly Valentino comenzó su carrera en 1981 con la película “El Mil Usos” y de ahí comenzó su racha de suerte en la actuación. Formó parte de al menos 100 (o más) películas.

A pesar de que se retiró de la actuación, siguió su carrera en otra de las bellas artes: la pintura.

Las teorías sobre la muerte de Charly Valentino

Charly Valentino murió a los 65 años, el 20 de mayo de 2016. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su residencia localizada en Hidalgo, cerca de Pachuca. Aproximadamente a las 23:30 horas del viernes, el Agente de Investigación Fernando Benitez Olay confirmó a la Procuraduría estatal el hallazgo de Charly Valentino.

¿Qué misterio esconde la mansión en Acapulco de Cantinflas?

De acuerdo con la necropsia practicada por médicos forenses de la Dirección General de Servicios Periciales, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y un hematoma subaracnoideo bilateral no traumático (evento vascular fulminante).

Aunque la autoridad determinó e informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, al igual que en la residencia no se mostraba algún tipo de desorden, pero dicha teoría se puso en duda, ya que el hijo del actor Charly Valentino compartió una inquietud sobre la muerte de su padre, pues mencionó que hacían falta algunas pertenencias en la residencia y que la muerte de Charly pudo haber sido por asfixia y no por un infarto.

¿No murió? Esto es lo que sabemos sobre Pedro Infante.