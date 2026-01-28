Conoce los apellidos de las brujas y hechiceros más poderosos de México ¿está el tuyo?

Desde tiempos ancestrales se han hablado de las Brujas y Hechiceros . Incluso, en algunas civilizaciones mexicas se creía que, si un niño o una niña nacía en determinada fecha a, su destino sería convertirse en brujo o hechicera. Es por ello que aquí te diremos los apellidos más famosos de algunos de estos seres que fueron famosos en México y estos son:

Vázquez

Sabina

Marthen

Matus

Lucas

Guerrero

Berdón

Altamirano

Alba

Aguirre

¿Curanderas, chamanas o brujas?

A lo largo de la historia han existido supuestas brujas y hechiceros que han ganado fama debido a supuestas propiedades para hacer un bien, para sanar enfermedades incurables o aplicar algunas técnicas para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Algunas de estas personas se han proclamado como chamanes.

Recordemos que, las brujas no siempre fueron catalogadas o señaladas como ahora se les conoce, en algunas culturas estos seres eran sanadoras o curanderas; como el caso de Pachita. El nombre real de esta señora que curaba con un cuchillo y sus manos era el de Bárbara Guerrero, de hecho, un científico como Jacobo Grinberg la estudió y algunos aseguran que presenció varias de sus cirugías.

La bruja que fue captada en video en el Estado de México

De hecho, en el 2025 salió a la luz una nota sobre un supuesto video que fue grabado por el investigador Antonio Zamudio, quien es director de la Agencia de Investigación Paranormal. Aquí se ve cómo fue el momento en que un ser de este tipo fue grabado; este documental lo emitió History Channel.

En el video se aprecia la silueta de una figura humanoide, la cual ha sido descrita como una supuesta bruja real, misma que parece desplazarse entre la maleza a velocidades sobrehumanas.

¿Real o montaje?

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia real de las brujas, incluso, aunque este programa fue emitido por History Channel, fue el mismo Antonio Zamudio quien ha explicado en varias entrevistas que, el material que fue transmitido sí forma parte de sus exploraciones e investigaciones documentadas; y añade que sigue siendo analizado para que se descarte cualquier supuesto montaje.