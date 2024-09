¿Cómo saber si tu casa está embrujada? ¡Nosotros te lo decimos!

Lo paranormal puede sonar muy interesante para muchos, y como algo aterrador para algunos otros. Las casas embrujadas siempre han llamado la atención de los más valientes y se han convertido en un gran terror para los más temerosos.

De acuerdo con varios investigadores de lo paranormal y lo fuera de lo común, hay una serie de cosas que podrían decirte si tu casa está embrujada o solamente estás escuchando cosas.

¿Cómo puedes saber si tu casa está embrujada?

Los investigadores han hecho una breve lista de 10 cosas que debes tener en cuenta si piensas que tu casa puede estar embrujada.



Has tenido una sensación extraña como si alguien te estuviera observando. Olores inexplicables y desagradables que aparecer en un lugar específico a una hora específica del día. Ruidos extraños como voces susurrantes podrían indicar que otra entidad está tratando de llamar tu atención. Las luces parpadeantes o intermitentes podrían ser una señal de que tu casa está maldita. Áreas frías o una caída repentina de temperatura pueden significar que hay un fantasma presente. Los aparatos electrónicos que se encienden y apagan podrían ser señal de una entidad que extrae energía de su fuente de poder. Has tenido una visión fantasmal periférica; una figura sombría captada con el límite del ojo. Objetos desaparecidos son encontrados en lugares extraños de la casa, lejos de donde los dejaste. Has tenido sueños extraños o sensaciones de contacto durante la noche, como si algo te estuviera tocando. Tus mascotas están actuando de manera extraña, especialmente en ciertas áreas de la casa.

Si tu casa cumple con algún elemento de la lista, tal vez estés viviendo con presencias paranormales. Pero eso no quiere decir que no puedas echarlos.

¿Cómo puedo deshacerme de los fantasmas en mi casa?

El temor a lo desconocido puede que se apodere incluso del más fuerte, pero estas son algunas de las opciones que puedes seguir para intentar alejar a los fantasmas de ti y de tu casa.



Ignora al fantasma o dile que te deje en paz para que pierda interés y se vaya. Limpia tu espacio, quemando lavanda y ventilando tu hogar para eliminar energías negativas. Protege tu entorno colocando una piedra de turmalina negra en las esquinas de las habitaciones. Atrae positividad encendiendo velas blancas para purificar las habitaciones con presencias espirituales. Usa sal negra para hacer un círculo de protección alrededor de tu hogar y evitar visitas no deseadas. Mejora tus sueños haciendo un círculo de protección en el aire antes de dormir y colocando una amatista cerca de tu cama. Busca ayuda de un profesional para limpiar tu espacio o contactar con los espíritus presentes.

¿Realmente existen los fantasmas?

No existe un estudio que pruebe la existencia física de los fantasmas, pero eso no significa que no existan. Esto ha sido un tema de discusión entre expertos y aficionados de la ciencia, de lo paranormal y de lo inexplicable; buscan maneras de demostrar sus teorías (ya se que crean en la existencia de los fantasmas, o no).

Un ingeniero británico llamado Vic Tandy hizo un descubrimiento en la década de 1980 sobre el infrasonido. Este describe sonidos de baja frecuencia, por debajo del nivel audible para los humanos, entre 0.1 y 20 Hz. Aunque no podemos escuchar estos sonidos, sí impactan en el entorno que nos rodea. Este tipo de sonidos pueden afectar nuestros otros sentidos y contribuir a una sensación paranormal.

Recuerda poner todo en perspectiva: los fantasmas juegan con la creencia en una vida después de la muerte, lo cual está directamente relacionado con muchas creencias religiosas, y no siempre hay ciencia exacta detrás de muchas creencias espirituales.