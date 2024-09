Descubre la Leyenda del fantasma de la Independencia en la CDMX

El también llamado ‘Padre de la Reforma’, pasó muchos de sus días en una gran casona, propia del barrio de Mixcoac, en la Ciudad de México, donde vivió al lado de su esposa, quien a pesar de ser muy católica, nunca logró acercar a su esposo a la iglesia, pues sus ideología ‘chocaba’ con la de la iglesia.

La leyenda del Fantasma de la Independencia, ¿un alma en pena?

Se dice que tras su muerte, dejó órdenes a su hija para ser enterrado en el patio de su casa, ya que no quería ningún tipo de ritual religioso. Al enterarse la iglesia, aseguró que no le otorgarían lo servicios para su descanso eterno, por lo que su alma estaría condenada al purgatorio, ya que fue acusado de blasfemia y consideraro como alguien no grato para la iglesia.

Por esta historia es por la que nace la leyenda, pues se dice que su alma vaga por las calles del Barrio de San Juan en busca del descanso eterno que no ha podido concretar.

Y aunque en 1993 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, su espíritu no deja de rondar dichas calles, sobre todo en épocas del aniversario de la Independencia de México, pues los recuerdos de su mejor época lo atraen a este mundo terrenal.

¿Quién fue Valentín Gómez Farías?

Valentín Gómez Farías fue un médico, diputado liberal y presidente interino de México durante varios periodos breves.

Uno de los principales aspectos que lo caracterizó toda su vida, fueron sus diferencias ideológicas con la iglesia, de quien tuvo un claro rompimiento durante su vida, e incluso eso destacó en su carrera política, pues suprimió la Universidad Pontificia de México, y confiscó diferentes propiedades de la iglesia que sirvieron para crear nuevos organismos; y fue el que sentó las bases jurídicas para la separación de la Iglesia y el Estado.