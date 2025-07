¡Una supuesta víctima más de Annabelle, la muñeca poseída!

La historia real detrás de la muñeca Annabelle continúa estremeciendo al mundo. Aunque muchos la conocen por el cine, su origen auténtico es mucho más oscuro. Y ahora, el misterio ha cobrado una nueva víctima: Dan Rivera, el último cuidador de Annabelle, fue hallado muerto en circunstancias extrañas. ¿Casualidad… o maldición? Esta es la historia.

Uno de los objetos más malditos de la historia es la muñeca "Annabelle", su energía es tal, que 2 veces al mes debe de ser rociada con agua bendita, su urna debe tener 3 cruces, y si es cambiada de lugar debe de estar presente un sacerdote. pic.twitter.com/fOuJLjrGyh — Simply Kelly (@KellyTowerss) November 5, 2023

¿Quién era el cuidador de Annabelle?

Dan Rivera, de 54 años, era el investigador principal de la New England Society for Psychic Research (NESPR) y reconocido cuidador de la verdadera muñeca Annabelle. Veterano del ejército de EE. UU. y protegido de Lorraine Warren, Rivera había dedicado más de una década a desentrañar los secretos del más allá. Su misión: educar al público sobre fenómenos paranormales. Además, producía el documental 28 Days Haunted y participaba en eventos televisivos como Most Haunted Places.

La última noche en Gettysburg

Era el 13 de julio de 2025. En medio de la gira “Devils on the Run Tour” organizada junto a Ghostly Images of Gettysburg, Rivera presentó a Annabelle en un hotel lleno. Horas después, fue hallado sin vida tras un llamado al 911: los paramédicos intentaron reanimarlo, pero sin éxito. El condado confirmó que no había signos de violencia y clasificó el deceso como “indeterminado”, a la espera de la autopsia.

Murió de forma súbita en un hotel de Estados Unidos el investigador de lo paranormal Dan Rivera, mientras organizaba un tour para mostrar la supuestamente muñeca "poseída" Annabelle que inspirara la saga de películas. Las causas al momento son desconocidas. pic.twitter.com/L7CzqZu7Vj — ZӨПΛ DΣ MIΣDӨ (@MortalTerror) July 16, 2025

El vínculo con la muñeca maldita

Annabelle no es la terrorífica figura de porcelana de las películas, sino una sencilla muñeca Raggedy Ann, supuestamente poseída desde 1970 por una entidad demoníaca. Tras varios sucesos extraños como lo fueron golpes, notas manuscritas, un amigo que sufrió arañazos, los famosos Ed y Lorraine Warren intervinieron y la encerraron bajo llave en su Museo de lo Oculto.

Rivera, como guardián designado, había acompañado la muñeca en giras por EE. UU., asegurando a los espectadores su estado contenido y controlado. No obstante, el aura siniestra alrededor de Annabelle persistía: rumores hablaban de accidentes fatales, incluidos el del joven motociclista que se burló de la muñeca y murió poco después.

El caso de Rivera desató conjeturas. Algunos hablan de coincidencia, otros de venganza sobrenatural. Esta muerte coincidió además con el rumor de que Annabelle “desapareció” de su vitrina, rumores que el propio Rivera se apresuró a desmentir. Mientras la autopsia sigue pendiente, su partida sumió a la comunidad paranormal en una atmósfera de inquietud: ¿fue un fallo natural o el trágico desenlace de exponer al mundo a algo que jamás debió ser liberado?